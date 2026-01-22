Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Europei Under 22 femminili: queste le Pool

Europei Under 22 femminili: queste le Pool

Le azzurrine di Gagliardi giocheranno nel gruppo II contro Serbia, Polonia e Portogallo mentre nell'altro raggruppamento si sfideranno Olanda, Turchia, Ucraina e Spagna
2 min
TagsEuropeiUnder 22Gagliardi

ROMA- E' stato effettuato il sorteggio per la composizione dei gironi dei Campionati Europei Under 22 femminili, manifestazione in programma dal 7 al 12 luglio a L’Aia (Olanda).

Come noto saranno otto le formazioni che parteciperanno alla rassegna continentale di categoria. Le squadre sono state divise in due raggruppamenti (Pool I e Pool II). L’Italia è stata inserita nella Pool II insieme a Serbia, Polonia e Portogallo, mentre nella Pool I si affronteranno Olanda, Turchia, Ucraina e Spagna. 

L’Italia si presenterà in Olanda da campione in carica in virtù del primo posto ottenuto nell’edizione del 2024 andata in scena a Lecce, dove la formazione allenata allora dall'attuale DT del settore giovanile femminile Marco Mencarelli si affermò in finale contro la Serbia, dopo aver superato in ordine Lettonia, Ucraina e Turchia nella fase a gironi e nuovamente la Turchia in semifinale.

La formazione azzurra si era già prenotata un posto ai Campionati Europei olandesi grazie al primo posto ottenuto al Torneo di Qualificazione, triangolare andato in scena a luglio dello scorso anno a Costa Volpino (BG), quando il gruppo guidato dal tecnico azzurro Gaetano Gagliardi si impose su Repubblica Ceca e Portogallo. 

I Campionati Europei Under 22 femminili si giocheranno con la formula del round robin, dove le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali. La manifestazione proseguirà poi con i match validi per l’assegnazione delle medaglie (finale 3/4° posto e finale 1/2° posto).

I GIRONI 

POOL I: Olanda, Turchia, Ucraina, Spagna.

POOL II: Italia, Serbia, Polonia, Portogallo.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

Da non perdere

Europei Under 22: Italia Campione !Qualificazioni Europee U.22 F: l'Italia batte il Portogallo e centra l'obiettivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS