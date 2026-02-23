Corriere dello Sport.it
La Fipav ha reso noti gli staff completi delle nazionali

Ecco tutti i nomi dei componenti delle nazionali giovanili e seniores azzurre per la stagione 2026
6 min
TagsVelascoDe GiorgiFipav

ROMA-A margine dell’ultimo Consiglio Federale, tenutosi venerdì 13 febbraio presso la sede di via Vitorchiano, sono stati deliberati e ufficializzati tutti gli staff completi delle nazionali giovanili e seniores azzurre per la stagione 2026. 

Nazionali femminili

NAZIONALE SENIORES

Julio Velasco (Commissario Tecnico)

Massimo Barbolini (Secondo Allenatore)

Juan Manuel Cichello (Terzo Allenatore)

Valerio Lionetti (Assistente Allenatore)

Pietro Muneratti (Preparatore Atletico)

Gabriele Antola (Sparring)

Massimiliano Taglioli (Scoutman)

Antonio D’Ambrosio (Videoman)

Marcello Capucchio (Team Manager)

NAZIONALE B (GIOCHI DEL MEDITERRANEO)

Carlo Parisi (Primo Allenatore)

Massimo Bellano (Secondo Allenatore)

Gabriele Antola (Assistente Allenatore)

Luca Rossini (Preparatore Atletico)

Antonio D’Ambrosio (Scoutman)

Anna Ensabella (Team Manager)

Staff Sanitario

Francesca Conte (Medico)

Monica Fabbri (Medico)

Camilla Calandri (Medico)

Francesco Bettalico (Fisioterapista)

Antonella Boschi (Fisioterapista)

Marta Pedroli (Fisioterapista) 

NAZIONALI GIOVANILI

Marco Mencarelli (Direttore Tecnico)

NAZIONALE UNDER 22

Gaetano Gagliardi (Primo Allenatore)

Daniele Sciarrotta (Assistente Allenatore)

Giulio Bottosso (Assistente Allenatore)

Andrea Del Vecchio (Preparatore Atletico)

Emanuele Aime (Scoutman)

Alessio Di Iorio (Team Manager)

NAZIONALE UNDER 18

Stefano Gregoris (Primo Allenatore)

Patrick Mineo (Assistente Allenatore)

Manuela Leggeri (Assistente Allenatore)

Riccardo Battioli (Preparatore Atletico)

Lorenzo Librio (Scoutman)

Giulia Buonpensiero (Team Manager)

NAZIONALE UNDER 17

Monica Cresta (Primo Allenatore)

Claudio Feyles (Assistente Allenatore)

Riccardo Rocco (Assistente Allenatore)

Riccardo Battioli (Preparatore Atletico)

Lorenzo Abbiati (Scoutman)

Paolo Pesce (Team Manager)

Staff Sanitario

Francesca Facchini (Medico)

Lorenzo Maggioni (Medico)

Gabriele Thiebat (Medico)
Maddalena Grecchi (Medico)

Giulia Gamerro (Medico)

Davide Grandi (Medico)
Antongiulio Di Noto (Medico)

Andrea Bobba (Medico)

Virginia Braghieri (Fisioterapista)

Marta Pedroli (Fisioterapista)

Fisio Eur Gennari 2 (Fisioterapista)

Paola Rotella (Fisioterapista)

Mattia Cordenos (Fisioterapista)

Viola Ciofini (Fisioterapista)

Nazionali Maschili

NAZIONALE SENIORES

Ferdinando De Giorgi (Commissario Tecnico)

Roberto Ciamarra (Secondo Allenatore)

Marco Meoni (Assistente Allenatore)

Giacomo Tomasello (Assistente Allenatore)

Oscar Berti (Preparatore Atletico)

Ivan Contrario (Scoutman)

Alberto Salmaso (Assistente Scoutman)

Giuliano Bergamaschi (Pedagogista)

Giacomo Giretto (Team Manager)

Staff sanitario

Marco Penza (Medico)

Francesco Lanzani (Medico)

Sebastiano Cencini (Fisioterapista)

Francesco Alfatti (Fisioterapista)

Fabio Rossin (Fisioterapista)

Alfonso Presutto (Consulente Nutrizionista)

Piero Benelli (Coordinatore settore medico-sanitario)

NAZIONALE - GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Vincenzo Fanizza (Primo Allenatore)

Saverio Di lascio (Assistente Allenatore)

Giuseppe Brogneri (Preparatore atletico)

Loris Palermo (Scoutman)

Giuseppe Venuto (Team Manager)

NAZIONALI GIOVANILI

Vincenzo Fanizza (Direttore Tecnico)

NAZIONALE UNDER 22

Vincenzo Fanizza (Primo Allenatore)

Saverio Di lascio (Assistente Allenatore)

Francesco Ronsini (Assistente Allenatore)

Simone Mencaccini (Preparatore Atletico)

Loris Palermo (Scoutman)

Giuseppe Venuto (Team Manager)

NAZIONALE UNDER 18

Vincenzo Fanizza (Primo Allenatore)

Mario Di Pietro (Assistente Allenatore)

Giorgio Sabbadin (Assistente Allenatore) 
Andrea Bianchetti (Preparatore Atletico) 
Filippo Pugnalini (Scoutman)

NAZIONALE UNDER 17

Francesco Conci (Primo allenatore)

Dino Viggiano (Assistente Allenatore)

Giuseppe Brogneri (Preparatore Atletico)

Luca Palazzetti (Scoutman)

Simone Necci (Team Manager)

Staff sanitario 

Stefano Corallo (Medico)

Angelo Forciniti (Medico)

Filippo Forte (Medico)

Alex Boncompagni (Medico)

Riccardo Mei (Medico)

Davide Murciano (Medico)

Matteo Jaafar (Medico)

Carmelo Maria Longo (Medico)

Pascal Laricchiuta (Fisioterapista)

Enrico Tombari (Fisioterapista)

Filippo D’Elia (Fisioterapista)

Mattia Pelizzoli (Fisioterapista)

Consulenti

Domenico Giorgio (Preparatore Atletico) 

Matteo Russo (Esperto di consulenza nutrizionale)

 

 

