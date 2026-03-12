L'Under 18 in stage a Vairano

VAIRANO (CASERTA)- Secondo collegiale dell’anno, dopo il ritiro di Messina, per la Nazionale under 18 maschile guidata dal Direttore Tecnico e primo allenatore Vincenzo Fanizza. Gli azzurrini, che quest’estate saranno impegnati dal 7 al 18 luglio nei Campionati Europei a Porto San Giorgio (FM), sono stati convocati dal DT per una quattro giorni di lavoro che inizierà domenica 22 e terminerà giovedì 26 marzo a Vairano (CE).