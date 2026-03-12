L'Under 18 in stage a Vairano
VAIRANO (CASERTA)- Secondo collegiale dell’anno, dopo il ritiro di Messina, per la Nazionale under 18 maschile guidata dal Direttore Tecnico e primo allenatore Vincenzo Fanizza. Gli azzurrini, che quest’estate saranno impegnati dal 7 al 18 luglio nei Campionati Europei a Porto San Giorgio (FM), sono stati convocati dal DT per una quattro giorni di lavoro che inizierà domenica 22 e terminerà giovedì 26 marzo a Vairano (CE).
I 17 AZZURRINI CONVOCATI-
Pietro Carlo Bevilacqua, Diego Bussolari, Nicola Massari, Lorenzo Moro (Diavoli Rosa); Andrea De Zaiacomo (Trentino Volley); Jacopo Maria Di Coste, Mario Francesco Notarnicola (Materdomini Volley); Leonardo Ferrari, Lorenzo Vannucci (Invicta Volleyball); Alessandro Ferrero (Volley Sassuolo); Tommaso Gallinella (Sir Safety Perugia); Paolo Macca (Volley Modica); Gianmarco Pesce (Pallavolo Padova); Edoardo Trotta (Cisterna Volley); Iacopo Illini, Andrea Rizzo, Samuele Storini (Volley Milano).
LO STAFF-
Vincenzo Fanizza (Direttore Tecnico e primo allenatore), Loris Palermo (Allenatore e scoutman), Pascal Laricchiuta (Fisioterapista), Daniele De Ceglia (Preparatore Atletico), Giuseppe Venuto (Team Manager).