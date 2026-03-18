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Ferdinando De Giorgi relatore all'Università di Siena

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2 min
TagsDe GiorgiSiena
SIENA-Sarà Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale Seniores maschile, il protagonista dell’evento dal titolo “Oltre la rete. Quando il talento diventa squadra”, che si terrà venerdì 20 marzo 2026 a Siena, alle ore 17:00, presso la Cripta del Complesso didattico San Francesco (piazza San Francesco, 7), nell’ambito degli incontri “Dialoghi sul futuro”. 

Dedicato alle studentesse e agli studenti dell’Università di Siena e aperto ai tanti appassionati della pallavolo, oltre che a tutti gli interessati, l’incontro sarà introdotto dai saluti del rettore Roberto Di Pietra e da quelli del professor Marco Bonifazi, Presidente del Comitato dello sport universitario di Ateneo. 
Subito dopo, con la moderazione del giornalista Pino Di Blasio, la professoressa Marika Rullo, docente di Psicologia sociale e studiosa delle dinamiche intra e intergruppi, e il professor Flavio D'Ascenzi, Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina dello sport e dell'esercizio fisico, dialogheranno con il CT bicampione del mondo.

L’incontro è organizzato nell’ambito della Giornata Nazionale delle Università promossa dalla CRUI e realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo.

L’incontro è ad accesso libero e aperto a tutti.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

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