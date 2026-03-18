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Mondiali Under 17: definite le Pool

Mondiali Under 17: definite le Pool

Dopo il sorteggio di oggi gli azzurrini di Fanizza hanno conosciuto i loro avversari che affronteranno nella pool B: Tunisia, India e Romania
1 min
Tagsunder 17Mondiali

DOHA (QATAR)- Si è  concluso il sorteggio per la composizione dei gironi dei Campionati del Mondo under 17 maschili 2026, competizione in programma dal 19 al 29 agosto a Doha (Qatar).

L’Italia si presenterà alla manifestazione da campione in carica. Il 31 agosto del 2024, infatti, gli azzurrini del DT Vincenzo Fanizza e guidati in panchina da Luca Leoni battevano a Sofia (Bulgaria) l’Argentina per 3-2 e si laureavano campioni del mondo  

Tornando al sorteggio odierno, gli azzurrini sono stati inseriti nella pool B dove affronteranno Tunisia, India e Romania. A guidare questa Nazionale ci sarà in panchina il tecnico Francesco Conci che, come prima esperienza da allenatore azzurro, aveva guidato lo scorso anno la Nazionale under 19 maschile al quinto posto ai Mondiali di Tashkent (Uzkbekistan).

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