Aia  AeQuilibrium Cup Women Elite: presentato a Genova il torneo femminile con l'Italia

A firmare il torneo è AeQuilibrium, marchio di casa AIA, Premium Partner della Federazione Italiana di Pallavolo e prodotto ufficiale delle Nazionali azzurre.

La Nazionale femminile Campione Olimpica e del Mondo, dopo le prime due uscite stagionali di Biella (14 maggio) e Novara (15 maggio), sarà impegnata nel capoluogo ligure per questo prestigioso quadrangolare che vedrà la partecipazione, insieme all’Italia, delle Nazionali di Serbia, Turchia e Polonia.

La conferenza stampa, moderata dalla giornalista Giorgia Cenni, è stata aperta dalla sindaca di Genova, Silvia Salis.

Le parole della Sindaca di Genova Silvia Salis

«Siamo orgogliosi di ospitare a Genova un appuntamento internazionale dal grande valore sportivo che porta al Palasport quattro nazionali di altissimo livello e accompagna il loro avvicinamento alla Volleyball Nations League. È la dimostrazione che la nostra città può essere interlocutore serio per eventi capaci di unire qualità tecnica, visibilità e partecipazione. Questo torneo, inoltre, accende i riflettori su uno sport femminile di vertice e porta in città atlete che possono rappresentare un esempio e un’ispirazione per tante ragazze e tanti ragazzi che si stanno avvicinando alla pratica sportiva. Ed è anche una preziosa occasione per rafforzare il legame tra i grandi eventi e il movimento sportivo genovese, valorizzando un impianto come il Palasport, che vogliamo sempre più accessibile, vissuto e capace di generare opportunità per il territorio. In un fine settimana che porterà a Genova pubblico, attenzione mediatica e appassionati anche da fuori città, questo torneo conferma la volontà dell’amministrazione di consolidare Genova come punto di riferimento per i grandi appuntamenti sportivi».

Sul parquet del Palasport scenderanno quattro tra le migliori Nazionali europee, pronte a darsi battaglia in sfide di altissimo valore tecnico. L’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite darà al CT Julio Velasco importanti indicazioni in vista dell’avvicinamento alla Volleyball Nations League in programma dal 3 giugno.

Le parole del CT azzurro Julio Velasco

« Tornare qui dopo tanti anni è molto bello; vincere quella World League (1992, ndr) dopo la delusione di Barcellona fu molto importante per quella squadra con la quale ho condiviso tantissime gioie. Ora però siamo qui per un'altra avventura. Per noi quest'anno sarà una stagione molto particolare durante la quale effettueremo degli esperimenti tecnici tra i quali Antropova in posto 4. Siamo felici di poterci confrontare contro avversarie di primissima fascia che abbiamo già incontrato diverse volte, ma che rappresentano l'élite della nostra disciplina. Sono convinto che sarà un grande torneo.Permettetemi una battuta; sono ancora più felice perché qui a Genova, che è una bellissima città, si mangia molto bene, (ride, ndr). Mia nonna tra l'altro era di Camogli quindi per me è un ritorno alle origini. Mi hanno poi riferito che ci sono molte aspettative tra i giovani che non vedono l'ora di vedere scendere in campo queste ragazze che stanno facendo davvero bene ».

Le parole del presidente della Federazione Italiana Pallavolo FIPAV, Giuseppe Manfredi

« Abbiamo aspettato molti anni per poter portare a Genova la pallavolo di grande livello; ora però l'impiantistica ce lo permette e noi siamo davvero felici di essere qui a presentare un torneo che sono certo sarà davvero avvincente. La pallavolo femminile, e in particolare questa incredibile squadra, è un traino eccezionale per tutte quelle società che quotidianamente lavorano sul territorio e che nel tempo formeranno le Nazionali di domani. Per noi della FIPAV sarebbe importante avere un maggior numero di impianti, ma lavoriamo sodo per far sì che le nostre società possano avere sempre maggiori spazi per le proprie attività. Un grazie alla Sindaca, alla Municipalità e naturalmente al nostro title sponsor AIA Aequilibrium per aver permesso tutto questo ».

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il presidente del Comitato Regionale FIPAV Liguria Paolo Bassi, il direttore Marketing Salumeria Avicola e Uova AIA Fulvio Faletra, il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo e il presidente della Porto Antico Spa Mauro Ferrando. Presente, nel Salone di Rappresentanza, anche la presidente del Comitato Territoriale FIPAV Genova Tiziana Piano.

Le parole del presidente di Porto Antico Spa Mauro Ferrando

« Il Palasport di Genova torna a essere il cuore del grande volley internazionale. Come Porto Antico di Genova siamo orgogliosi di gestire questa transizione verso una struttura rinnovata, che sposa l'efficienza tecnologica alla passione di sempre. Abbiamo ancora negli occhi le emozioni della World League maschile del '92, ma oggi guardiamo al futuro: inauguriamo una stagione di grandi eventi con l'obiettivo di rendere questo impianto un punto di riferimento versatile, capace di ospitare l'élite mondiale dello sport, come Julio Velasco e le nostre campionesse, ma restando sempre una casa aperta a beneficio di tutti i genovesi. Vincano le migliori! ».

Le parole del direttore Marketing Salumeria Avicola e Uova AIA Fulvio Faletra

« Siamo orgogliosi di sostenere questo torneo che, per il secondo anno, valorizza lo sport agonistico femminile. Siamo certi che anche questa edizione sarà un successo e un’occasione per avvicinare il pubblico alla grande pallavolo. Il sostegno alle Nazionali azzurre come prodotto ufficiale e la collaborazione con FIPAV come Premium Partner testimoniano un impegno concreto e duraturo a sostegno di uno degli sport più rappresentativi del Paese. La pallavolo incarna pienamente i valori in cui crediamo da sempre: impegno, disciplina, condivisione e spirito di squadra. Princìpi che ispirano ogni giorno il nostro operato e definiscono in modo autentico l’identità del brand AIA AeQuilibrium ».

Le parole del presidente FIPAV Liguria l Paolo Bassi

« Ringrazio la Sindaca e il Presidente Manfredi per aver scelto Genova come sede di questo prestigioso evento. C’è grande entusiasmo sul territorio e tutta la struttura periferica della FIPAV Liguria lavorerà al massimo per garantire il successo della manifestazione ».

Il Calendario completo

22 maggio 2026

ore 16.30: Polonia-Turchia

ore 21.00: Italia-Serbia

23 maggio 2026

ore 16.30: Polonia-Serbia

ore 21.00: Italia-Turchia

24 maggio 2026

ore 16.30: Turchia-Serbia

ore 21.00: Italia-Polonia