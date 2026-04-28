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martedì 28 aprile 2026
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Velasco ha svelato i nomi delle azzurre per l'estate 2026

Velasco ha svelato i nomi delle azzurre per l'estate 2026

2 min
TagsVelasconazionale

MILANO-Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione azzurra, il CT Julio Velasco ha illustrato i programmi di lavoro stagionali e, al contempo, ha reso nota la lista della atlete che prenderanno parte agli impegni azzurri dell’estate 2026.

Squadra A

PALLEGGIATRICI
Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze.
LIBERI
Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro.
OPPOSTE
Merit C. Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa.
SCHIACCIATRICI
Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova.
CENTRALI
Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini.

Squadra B

PALLEGGIATRICI
Asia Bonelli, Francesca Scola.
LIBERI
Federica Pelloni, Sara Panetoni.
OPPOSTE
Giorgia Frosini, Binto Diop.
SCHIACCIATRICI
Alessia Bolzonetti, Alice Nardo, Valeria Battista, Beatrice Gardini, Anna Piovesan.
CENTRALI
Katja Eckl, Sara Caruso, Veronica Costantini, Islam Gannar.

*La lista ufficiale delle 30 atlete per la VNL sarà resa nota il 13 maggio. 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

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