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De Giorgi ha scelto il gruppo in vista della VNL

De Giorgi ha scelto il gruppo in vista della VNL

IL CT della nazionale maschile ha selezionato 37 atleti che si alleneranno in preparazione degli impegni stagionali. La lista dei 30 per la prima competizione ufficiale verrà diramata il 20 maggio
1 min
TagsDe Giorginazionale

MILANO-Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione azzurra il CT Ferdinando De Giorgi ha illustrato i programmi di lavoro stagionali e, al contempo, ha reso nota la lista degli atleti che lavoreranno in vista della Volleyball Nations League 2026. L’ufficialità dei 30 azzurri per la VNL arriverà il 20 maggio. 

Gli atleti scelti

PALLEGGIATORI
Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Mattia Boninfante, Alessandro Fanizza, Bryan Argilagos.
LIBERI
Fabio Balaso, Domenico Pace, Gabriele Laurenzano, Matteo Staforini, Damiano Catania, Luca Loreti.
OPPOSTI
Yuri Romanò, Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo, Diego Frascio.
SCHIACCIATORI
Alessandro Michieletto, Luca Porro, Mattia Bottolo, Francesco Sani, Daniele Lavia, Mattia Orioli, Tommaso Rinaldi, Giulio Magalini, Davide Gardini, Tommaso Ichino.
CENTRALI
Roberto Russo, Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati, Francesco Comparoni, Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Andrea Truocchio, Marco Pellacani.

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