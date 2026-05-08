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Le azzurre al Centro Pavesi in vista dei test match con la Francia

Le azzurre al Centro Pavesi in vista dei test match con la Francia

Il CT Velasco ha convocato quindici giocatrici che scenderanno in campo nell'esordio stagionale della nostra nazionale, e giovedì 14 e venerdì 15 maggio a Biella e Novara
2 min
TagsNazionale FemminileItaliaFrancia

MILANO-Quinto ritiro della stagione 2026 per le campionesse olimpiche e del mondo in carica del CT Julio Velasco. Le azzurre si ritroveranno, sempre al Centro Federale Pavesi di Milano, nel periodo che va da lunedì 11 a venerdì 15 maggio. Settimana importante per il gruppo azzurro che, nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15, sarà impegnato nei BPER test match di Biella e Novara dove sfiderà la Francia di coach Cesar Hernández González. 

Le 15 convocate

Merit Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova (entro le ore 23 del 13/5), Linda Nwakalor (entro le ore 23 del 13/5) (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Igor Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Giorgia Frosini, Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).

Il calendario delle amichevoli

14 maggio: BPER TEST MATCH a Biella vs Francia (ore 21) – PalaForum - Diretta TV Rai e Sky Sport.

15 maggio: BPER TEST MATCH a Novara vs Francia (ore 21) – PalaIgor - Diretta TV Rai e Sky Sport.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

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