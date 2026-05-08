Le azzurre al Centro Pavesi in vista dei test match con la Francia
MILANO-Quinto ritiro della stagione 2026 per le campionesse olimpiche e del mondo in carica del CT Julio Velasco. Le azzurre si ritroveranno, sempre al Centro Federale Pavesi di Milano, nel periodo che va da lunedì 11 a venerdì 15 maggio. Settimana importante per il gruppo azzurro che, nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15, sarà impegnato nei BPER test match di Biella e Novara dove sfiderà la Francia di coach Cesar Hernández González.
Le 15 convocate
Merit Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova (entro le ore 23 del 13/5), Linda Nwakalor (entro le ore 23 del 13/5) (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Igor Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Giorgia Frosini, Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).
Il calendario delle amichevoli
14 maggio: BPER TEST MATCH a Biella vs Francia (ore 21) – PalaForum - Diretta TV Rai e Sky Sport.
15 maggio: BPER TEST MATCH a Novara vs Francia (ore 21) – PalaIgor - Diretta TV Rai e Sky Sport.