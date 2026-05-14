L’Italia femminile di volley, campionessa olimpica e mondiale in carica, inizia la stagione con due amichevoli contro la Francia oggi a Biella e domani a Novara. Si tratta dei primi test per la nuova Italia di Julio Velasco, che sta gestendo con prudenza le titolari storiche per preservarle in vista dell’Europeo casalingo di agosto. Sarà un’Italia sperimentale, con tante giovani, alla ricerca di equilibri tecnici e nuove soluzioni. Anche la Francia si presenta in larga parte rinnovata.