Italia-Francia, il test match del volley femminile: orario, quando si gioca e dove vederlo in tv
L’Italia femminile di volley, campionessa olimpica e mondiale in carica, inizia la stagione con due amichevoli contro la Francia oggi a Biella e domani a Novara. Si tratta dei primi test per la nuova Italia di Julio Velasco, che sta gestendo con prudenza le titolari storiche per preservarle in vista dell’Europeo casalingo di agosto. Sarà un’Italia sperimentale, con tante giovani, alla ricerca di equilibri tecnici e nuove soluzioni. Anche la Francia si presenta in larga parte rinnovata.
Italia-Francia, quando si gioca
Le due amichevoli tra Italia e Francia si disputano oggi (giovedì 14 maggio) alle ore 21 al Biella Forum di Biella e domani (venerdì 15 maggio), sempre alle ore 21, ma a Novara.
Dove vedere in tv Italia-Francia
Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva su RaiSport (in chiaro e gratis), su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). In streaming saranno disponibili su RaiPlay, NOW TV e Sky Go.