Parte bene l'Italia di Velasco: superata la Francia in tre set

Una vittoria mai in discussione, che ha anche divertito il pubblico accorso a Biella (2.500 gli spettatori paganti) per vedere dal vivo la prima uscita stagionale della nazionale tricolore. Sin dalle prime battute, infatti, Cambi e compagne hanno imposto il loro ritmo e la Francia non è riuscita a trovare le contromisure necessarie per contenere le italiane. Mvp del match è stata eletta Linda Manfredini che oggi festeggia anche il suo compleanno.

Domani, sempre alle ore 21 e sempre con diretta televisiva su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, le azzurre torneranno in campo per il re-match contro le transalpine al PalaIgor di Novara.

Velasco ha scelto la diagonale Cambi-Adigwe, Omoruyi-Nervini schiacciatrici, Meli-Manfredini al centro con Fersino libero. Le due centrali partite titolari hanno fatto proprio oggi il loro esordio assoluto con la nazionale maggiore. Francia in campo con Selosse in palleggio, Depie opposto, Ratahiry e Rotar schiacciatrici, Fanguedou e Sylves le centrali con Gelin ibero. Arbitri dell’incontro sono stati il primo fischietto Giuliano Venturi (per lui ultima gara della sua carriera) assistito dal secondo arbitro Mauro Goitre.

Comincia bene l'Italia il primo set con una partenza sprint (6-3) imponendo il ritmo alla gara e battendo bene. Con il passare delle azioni le azzurre hanno continuato a giocare con fluidità e l'attacco prima e l'ace poi di Stella Nervini hanno portato il punteggio sull'11-4. Il vantaggio delle azzurre è aumentato e sotto i colpi di Omoroyi, ben imbeccata sempre da Cambi, si è arrivati sul +8 (15-7). Nel corso del set il CT Velasco ha dato spazio a Giovannini, Diop e Scola, quest'ultima ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia azzurra.

L'Italia in questa fase, brava in tutti i fondamentali, non ha più concesso occasioni di rimonta alle avversarie e il set si è chiuso con l’attacco vincente di Omoroyi con il punteggio di 25-18.

Dopo uno scintillante primo set, l’Italia in avvio di secondo set ha accusato l'intensità della Francia che è rimasta agganciata in scia (10-10). Con il passare delle azioni, però, l'Italia ha ripreso a carburare mentre dall'altra parte della rete le avversarie hanno commesso qualche errore di troppo (15-11) costringendo il tecnico della Francia a spendere un time-out. In questa fase spazio in campo anche per Marchesini e Adigwe (esordio assoluto per loro con la nazionale senior).

Le azioni successive hanno ancora visto l'Italia stare avanti e nonostante qualche tentativo delle transalpine di impensierire l'Italia, il set è scivolato via senza intoppi fino al 25-17. Il terzo set è apparso combattuto nelle battute iniziali (8-7). Esordio in maglia azzurra anche per Alice Tanase entrata nel corso del set. L’Italia nella fase centrale del set è tornata ad imporre il ritmo tenuto nei primi due parziali e al primo match point a disposizione Manfredini ha firmato il 25-14 che ha regalato all’Italia la prima, meritata vittoria di questo 2026.

Le parole di Linda Manfredini

« Sono molto contenta della mia partita questa sera. Voglio ringraziare tutte le mie compagne perché mi hanno aiutato molto in questa mia prima partita in nazionale. Ringrazio anche il pubblico di Biella. Domani a Novara sicuramente la Francia partirà con maggiore aggressività, oggi sono state secondo me un po' sotto il loro normale livello. Da parte nostra cercheremo di riproporre tutto quello di buono che abbiamo fatto oggi. Ci alleniamo insieme da qualche settimana con tanti innesti nuovi, siamo molto unite e abbiamo sempre sia in palestra sia in campo un ritmo molto alto e questo ci aiuta molto ».

Le parole di Eleonora Fersino

« E’ un nuovo inizio per tutte, siamo molto felici, siamo partite bene, dobbiamo pretendere tanto da noi stesse, ma allo stesso tempo dobbiamo avere un po’ di pazienza. Il lavoro da fare è tanto, ma siamo l’una a disposizione dell’altra. Per noi è sempre un piacere di giocare davanti al nostro pubblico, è bello sentire il loro calore, purtroppo quando giochiamo in VNL siamo all’estero e questo calore ci manca. È stata una bella serata ».

Il tabellino-

ITALIA-FRANCIA 3-0 (25-18, 25-17, 25-14)

ITALIA: Cambi 1, Manfredini 11, Nervini 10, Omoruyi 10, Meli 5, Adigwe 10. Fersino (L). Tanase 1, Spirito, Marchesini 5, Giovannini, Diop 4, Scola. N.e. Akrari. All. Velasco.

FRANCIA: Depi 8, Fanguedou 12, Rotar 6, Ratahiry 7, Sylves 2, Danard, Gelin (L). Chameaux, Jaegey, Rovira 2, Bah. Ne: schalk, Fidon, Mathi, Sebiti, Massuel.

ARBITRI: Venturi, Goitre

Durata: 23’, 25’, 26’ Tot: 74’

Spettatori: 2.500

Italia: a8 , bs 6 , mv 7 , et 13.

Francia: a 1, bs 5 , mv 6 , et 25.

Venerdì 15 maggio-Pala Igor Novara : Italia-Francia (ore 21)