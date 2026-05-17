L'Italia di Velasco batte ancora in tre set la Francia

Domani il rompete le righe e qualche giornata di riposo per tutte, prima del nuovo raduno previsto il 18 maggio al Centro federale Pavesi di Milano in vista dell’ultimo torneo amichevole prima della partenza per la VNL: l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite in programma a Genova dal 22 al 24 maggio (qui la biglietteria).

Per questa seconda gara del BPER Test match a Novara il CT Velasco, rispetto a Biella, ha inserito Katja Eckl, Alessia Bonzonetti e Giorgia Frosini al posto di Tanase, Meli e Diop.

L’Italia si è presentata questa sera in campo la diagonale Cambi e Adigwe, Omorouyi-Nervini schiacciatrici, Marchesini- Manfredini al centro, libero Fersino.

Dall’altra parte della rete il tecnico della Francia Gonzalez ha scelto Danard Selosse in palleggio, Ratahiry e Rotar schiacciatrici, Fanguedou e Sylves centrali con Gelin libero.

Comincia con grande intensità il primo set con le due squadre che non si sono risparmiate. L’Italia ha provato a dare la prima accelerata e con Adigwe e Nirvini protagoniste si è portata sul +4 (5-1) che ha costretto il tecnico transalpino a spendere il primo time out. Al rientro in campo la squadra ospite ha provato a colmare lo svantaggio arrivando al -2 (9-7). Primo cambio per Velasco che inserisce Giovannini al posto di Omoruyi. In questa fase l’Italia ha accusato il rientro delle avversarie che hanno trovato il punto del pareggio sul 13-13. A questo punto del match dentro anche Scola e Frosini e la gara si è incanalata in un lungo punto a punto con le due squadre che si sono alternate al comando (17-16, 17-18). L’attacco di Omorouyi prima e il muro vincente poi di Marchesini hanno riportato avanti l’Italia (21-20). Nel finale spazio anche per Ilaria Spirito e l’Italia ha chiuso ai vantaggi 26-24 con l’attacco vincente di Omoruyi

Nel secondo set l’Italia è partita con il piede giusto ed ha trovato il +3 (6-3). Con il passare dei minuti le azzurre hanno continuato a mantenere il pallino del gioco e l’ace di Nervini ha portato il set sul 12-6. Nelle fasi successive l’inerzia del set non è cambiata e l’Italia brava in tutti i fondamentali è arrivata sul più +9 (18-9). Nel finale di set dentro anche Alessia Bolzonetti che ha fatto il proprio esordio con la nazionale maggiore. Il parziale, infine, è stato chiuso da un ace di Giorgia Frosini. 2-0 tra Italia e Francia.

Terzo set iniziato nel segno dell’equilibrio con le due formazioni che si sono date battaglia punto a punto. La Francia ha trovato il primo break (6-4) e provato a scappare in avanti (12-6) complice anche qualche errore di troppo delle italiane. In questa fase esordio in campo a Novara anche per la campionessa del mondo Akrari.

Sul 14-6 per la Francia il CT Velasco ha fermato il gioco chiamando un time-out. Al rientro in campo l’Italia ha cambiato passo e la campionessa del mondo Akrari, appena entrata, si è presentata al pubblico di Novara con un monster block. E’ ancora il muro a fare differenza, questa volta con Manfredini che firma il punto del (11-15). L’ace di Frosini ha portato le azzurre sul -2 (14-16). Il punto del pareggio è arrivato poco dopo (17-17) al termine di una rocambolesca azione che ha premiato le azzurre e subito il sorpasso (18-17). Nel finale doppio ace di Manfredini ha regalato il set e la vittoria (25-18).

Le parole del Commissario Tecnico Julio Velasco

« La partita è stata molto diversa rispetto a quella di ieri a Biella. La Francia ha cambiato alcune soluzioni tattiche e ha giocato meglio, trovando più varianti in attacco e mettendo maggiormente in difficoltà il nostro muro. La squadra, però, è stata brava ad adattarsi in corsa. È stato chiesto alle giocatrici di modificare il timing del muro, aspettando di più prima di saltare per non dare riferimenti alle attaccanti avversarie e il gruppo ha risposto molto bene. Sono dettagli tattici che spesso non si vedono nelle statistiche, perché il muro magari non tocca il pallone, ma può comunque indurre all’errore l’attaccante avversaria. Buona anche la fase difensiva, così come l’apporto delle giocatrici entrate dalla panchina. Il gruppo ha dimostrato di saper soffrire nei momenti difficili, aspetto fondamentale perché non sempre si riesce a esprimere il miglior gioco. In quei casi conta la capacità di gestire la partita e restare lucidi. Particolarmente positiva la prova delle giocatrici più giovani, che oltre alle qualità tecniche hanno mostrato maturità nella gestione dei momenti complicati, uno degli aspetti più difficili da acquisire a questa età. Proprio per questo è stato importante affrontare una gara in cui la squadra è stata messa sotto pressione. In vista del torneo di Genova ci saranno ulteriori difficoltà, perché il livello delle avversarie sarà ancora più alto. La squadra dovrà inoltre adattarsi ad alcuni cambiamenti di formazione legati alle condizioni fisiche e alle assenze programmate di alcune giocatrici. Anche per questo sarà importante trovare rapidamente equilibrio e continuità di gioco, nonostante le rotazioni ».

Le parole di Stella Nervini

« Un altro 3-0 ma una partita completamente diversa rispetto a quella di ieri. Le avversarie sono entrate in campo molto più agguerrite, come ci aspettavamo: probabilmente nella prima gara avevano espresso un livello inferiore rispetto al loro reale valore. Sono molto contenta perché questa sera si è visto davvero il senso delle amichevoli, trovarsi in difficoltà, anche in modo importante, come all’inizio del terzo set quando eravamo sotto di parecchi punti e comunque riuscire a reagire bene. Alla fine siamo state brave a portare a casa il set e la partita con un buon margine, e questo è sicuramente positivo. Sono soddisfatta anche della risposta del gruppo ai turnover e ai cambi che stiamo provando. Il fatto che tutte stiano dando segnali importanti significa che il lavoro che stiamo facendo sta pagando. Questa è una squadra molto giovane, ma le ragazze stanno lavorando con grande dedizione e in maniera impeccabile. Stanno portando leggerezza e spensieratezza, e sono contenta che non stiano vivendo queste partite con ansia. Le prime volte in azzurro possono essere emozionanti e stressanti , invece stanno affrontando tutto nel modo giusto e stanno disputando gare davvero importanti ».

Le parole Loveth Omoruyi

« Sapevamo che la Francia avrebbe cambiato sicuramente qualcosa rispetto a ieri, erano più preparate, ma noi allo stesso tempo siamo state brave ad adattarci. Soprattutto nel terzo set, con un break molto importante, siamo riuscite a recuperare grazie anche ai punti di Manfredini, che ha fatto qualcosa di davvero bello. Sono felice perché è un gruppo giovane che, giorno dopo giorno, sta crescendo tanto, e si è visto sia nella partita di ieri sia in quella di oggi. Portare a casa una partita così contro la Francia per 3-0 penso sia stato un bel risultato. Stiamo andando bene: settimana dopo settimana stanno arrivando tutte le giocatrici, quindi allenarsi diventa sempre più bello. È un gruppo giovane, si vede, però l’unione farà la forza e stiamo creando davvero un bellissimo gruppo. Sono contenta. Adesso abbiamo un’altra settimana di allenamento e poi un torneo molto importante a Genova, che ci aspetta fra poco ».

Le parole di Carlotta Cambi

« Siamo contente della prova di stasera, ci sono piaciute queste le due rimonte, oltre a quella del secondo, anche nel primo perché è la dimostrazione che la squadra non vuole lasciare niente al caso. Ci prendiamo quindi queste due belle vittorie e adesso lavoriamo per Genova. Sarà un torneo impegnativo e lo vogliamo affrontare nel modo migliore. Per me questo palazzetto è casa, quindi vincere davanti a Novara è sempre molto bello. La preparazione sta andando molto bene, si lavora duro. Sono contenta di come la squadra si comporta in palestra, anche per come le ragazze giovanissime che si approcciano, stanno spingendo veramente tanto e i risultati si vedono i risultati in campo ».

Il tabellino-

ITALIA-FRANCIA 3-0 (26-24, 25-14, 25-18)

ITALIA: Cambi 1, Omoruyi 12, Marchesini 5, Adigwe 7, Nervini 12, Manfredini 11. Fersino (L). Spirito, Akrari 1, Frosini 6, Giovannini, Scola 3, Bolzonetti. N.e. Eckl. All. Velasco.

FRANCIA: Danard-Selosse 2, Rotar 3, Fanguedou 6, Depie 11, Ratahiry 9, Sylves 3. Gelin (L). Chameaux 1, Jaegy, Rovira, Massuel 2, Bah 6. N.e. Schalk, Fidon, Mathi, Sebiti. Al.. Gonzàlez

ARBITRI: Marigliano A.-Santoro.

Durata: 28’, 21’, 27’ tot: 76’

Spettatori: 2000.

Italia: a 7, bs 7, mv 10, et 16.

Francia: a 1, bs 12, mv 6, et 25.