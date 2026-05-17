Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 17 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Le azzurre di Velasco si ritrovano al Centro Pavesi© GALBIATI FIORENZO

Le azzurre di Velasco si ritrovano al Centro Pavesi

La nazionale si ritroverà in Lombardia lunedì 18 per poi trasferirsi a Genova giovedì 21 dove parteciperanno all' AiA AeQuilibrium Cup Women Elite
2 min
TagsItaliaCentro PavesiAIA Aequilibrium Cup
MILANO- Archiviati i BPER test match di Biella e Novara, le ragazze del CT Julio Velasco torneranno al Centro Federale Pavesi di Milano, per la sesta settimana di lavoro consecutiva, per preparare l‘AiA AeQuilibrium Cup Women Elite; quadrangolare internazionale in programma a Genova da venerdì 22 a domenica 24 maggio. 

Le azzurre (seguirà convocazione ufficiale per il torneo) si ritroveranno in Lombardia lunedì 18 per partire poi, alla volta della Liguria, nella giornata di giovedì 21 maggio. 

Le 15 convocate

Merit Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova, Linda Nwakalor (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Igor Volley); Binto Diop (Cuneo Granda Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).

Il programma delle gare del torneo  (Diretta TV Rai Sport e Sky Sport)

22/05 ore 17: Polonia-Turchia 

22/05 ore 21: Italia-Serbia

23/05 ore 17: Polonia-Serbia

23/05 ore 21: Italia-Turchia

24/05 ore 17: Turchia-Serbia

24/05 ore 21: Italia-Polonia

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

Da non perdere

L'Italia di Velasco batte ancora in tre set la Francia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS