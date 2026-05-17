Le azzurre di Velasco si ritrovano al Centro Pavesi
Le azzurre (seguirà convocazione ufficiale per il torneo) si ritroveranno in Lombardia lunedì 18 per partire poi, alla volta della Liguria, nella giornata di giovedì 21 maggio.
Le 15 convocate
Merit Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova, Linda Nwakalor (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Igor Volley); Binto Diop (Cuneo Granda Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).
Il programma delle gare del torneo (Diretta TV Rai Sport e Sky Sport)
22/05 ore 17: Polonia-Turchia
22/05 ore 21: Italia-Serbia
23/05 ore 17: Polonia-Serbia
23/05 ore 21: Italia-Turchia
24/05 ore 17: Turchia-Serbia
24/05 ore 21: Italia-Polonia