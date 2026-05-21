De Giorgi ha scelto i 30 per la VNL

ROMA-Il CT della Nazionale maschile Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato la lista dei 30 azzurri che saranno utilizzati per la Volleyball Nations League 2026.

Gli azzurri campioni del Mondo e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada) dove affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Nella week 2 il gruppo azzurro partirà alla volta di Lubiana, Slovenia (24-28 giugno) per poi chiudere la fase intercontinentale a Kansai (Giappone) dal 15 al 20 luglio.

Le fasi finali, invece, si disputeranno dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo (Cina).