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De Giorgi ha scelto i 30 per la VNL

De Giorgi ha scelto i 30 per la VNL

Gli azzurri campioni del Mondo e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada) dove affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti
3 min
TagsDe GiorgiVNL

ROMA-Il CT della Nazionale maschile Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato la lista dei 30 azzurri che saranno utilizzati per la Volleyball Nations League 2026. 
Gli azzurri campioni del Mondo e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada) dove affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Nella week 2 il gruppo azzurro partirà alla volta di Lubiana, Slovenia (24-28 giugno) per poi chiudere la fase intercontinentale a Kansai (Giappone) dal 15 al 20 luglio. 
Le fasi finali, invece, si disputeranno dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo (Cina).

I 30 azzurri per la VNL 

Palleggiatori: Simone Giannelli, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli, Mattia Boninfante

Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro, Tommaso Ichino, Mattia Orioli.

Centrali:  Francesco Comparoni, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Roberto Russo, Pardo Mati, Andrea Truocchio, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca

Opposti:  Kamil Rychilicki, Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo, 

Liberi:  Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso, Matteo Staforini, Domenico Pace

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)

Week 1 (10-15 giugno) Ottawa, Canada

10 giugno, ore 22: Italia-Francia

11 giugno, ore 22: Italia-Germania

14 giugno, ore 01.30: Italia-Turchia

15 giugno, ore 00.00: Italia-Stati Uniti

Week 2 (24–28 giugno) Lubiana, Slovenia

24 giugno, ore 13.00: Italia–Bulgaria

25 giugno, ore 16.30: Italia–Ucraina

26 giugno, ore 20.00: Italia–Brasile

28 giugno, ore 20.30: Italia–Slovenia

Week 3 (15-20 luglio) Kansai, Giappone

15 luglio, ore 12.20: Italia-Giappone

16 luglio, ore 08.30: Italia-Belgio

18 luglio, ore 12.20: Italia-Argentina

19 luglio, ore 08.30: Italia-Cuba

Finali (29 luglio-2 agosto) Ningbo, Cina

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