Velasco ha scelto le atlete per l'AeQuilibrium Cup
GENOVA-Continua senza soste il programma di lavoro della nazionale femminile in vista della Volleyball Nations League.
Dopo alcune settimane di lavoro e i BPER Test Match disputati a Biella e Novara, Cambi e compagne saranno impegnate nel week end nell'AIA AeQuilibrium Cup, quadrangolare di assoluto livello contro Serbia, Turchia e Polonia. Per questo importante torneo il CT Julio Velasco ha convocato sedici atlete.
Le convocate
Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola
Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Linda Manfredini
Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova
Opposti: Merit Adigwe, Bintu Diop, Josephine Obossa
Libero: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino
Il programma delle gare del torneo (Diretta TV Rai Sport e Sky Sport)
22/05 ore 17: Polonia-Turchia
22/05 ore 21: Italia-Serbia
23/05 ore 17: Polonia-Serbia
23/05 ore 21: Italia-Turchia
24/05 ore 17: Turchia-Serbia
24/05 ore 21: Italia-Polonia