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giovedì 21 maggio 2026
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Velasco ha scelto le atlete per l'AeQuilibrium Cup

Velasco ha scelto le atlete per l'AeQuilibrium Cup

Azzurre impegnate nel weekend nel quadrangolare con Serbia, Turchia e Polonia.  in programma a Genova da venerdì 22 a domenica 24 maggio
2 min
TagsAIA Aequilibrium CupVelasco

GENOVA-Continua senza soste il programma di lavoro della nazionale femminile in vista della Volleyball Nations League. 
Dopo alcune settimane di lavoro e i BPER Test Match disputati a Biella e Novara, Cambi e compagne saranno impegnate nel week end nell'AIA AeQuilibrium Cup, quadrangolare di assoluto livello contro Serbia, Turchia e Polonia. Per questo importante torneo il CT Julio Velasco ha convocato sedici atlete.

Le convocate

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola

Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor,  Linda Manfredini

Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova

Opposti: Merit Adigwe, Bintu Diop, Josephine Obossa

Libero: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino

Il programma delle gare del torneo  (Diretta TV Rai Sport e Sky Sport)

22/05 ore 17: Polonia-Turchia 

22/05 ore 21: Italia-Serbia

23/05 ore 17: Polonia-Serbia

23/05 ore 21: Italia-Turchia

24/05 ore 17: Turchia-Serbia

24/05 ore 21: Italia-Polonia

 

 

 

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