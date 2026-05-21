Velasco ha scelto le atlete per l'AeQuilibrium Cup

GENOVA-Continua senza soste il programma di lavoro della nazionale femminile in vista della Volleyball Nations League.

Dopo alcune settimane di lavoro e i BPER Test Match disputati a Biella e Novara, Cambi e compagne saranno impegnate nel week end nell'AIA AeQuilibrium Cup, quadrangolare di assoluto livello contro Serbia, Turchia e Polonia. Per questo importante torneo il CT Julio Velasco ha convocato sedici atlete.