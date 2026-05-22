La Sindaca di Genova Silvia Salis rende omaggio alla nazionale
GENOVA- Silvia Salis, Sindaca di Genova, ha voluto recarsi al Palasport, dove da oggi si dispuerà l' AIA AeQuilibrium Cup, per salutare le azzurre che stavano svolgendo l'allenamento di rifinitura in vista dell'esordio di stasera contro la Serbia.
Le parole della Sindaca Silvia Salis
« La grande pallavolo è tornata a Genova, nel nostro Palasport. Stasera l’allenamento a porte aperte delle nostre grandissime campionesse è stato un regalo immenso alla città: un grande evento internazionale che diventa una vera festa di popolo e di sport. Vedere tante famiglie, bambine e bambini sugli spalti è stata una grande emozione. Poter vedere da vicino le grandi campionesse e i grandi campioni da piccoli, quando ci si inizia ad appassionare allo sport, è qualcosa di importantissimo. Alimenta i sogni, le aspirazioni, la voglia di continuare ad allenarsi e di credere che anche i traguardi più grandi possono essere raggiunti. Credo che questa serata abbia m un valore speciale. Per i tantissimi bambini, bambine e giovani che giocano a pallavolo a Genova e in Liguria, poter assistere gratuitamente all’allenamento delle azzurre, campionesse del mondo e olimpiche, è stata un’occasione straordinaria: osservare i loro movimenti, rubare con gli occhi i segreti delle grandi campionesse, sentire da vicino la dedizione, il talento e il sorriso di chi rappresenta il massimo livello dello sport. Sono orgogliosa, come sindaca e come sindaca con delega allo sport, che Genova possa accogliere la Nazionale, il commissario tecnico Julio Velasco e la grande pallavolo internazionale, che mancava da tanti anni dalla nostra città. Lo sport è crescita, inclusione e passione. Ed è importante che momenti come questo possano essere vissuti anche gratuitamente, da tante famiglie e da tante ragazze e ragazzi. L’abbraccio di Genova alla Nazionale comincia da qui.Ringrazio la Federazione, Julio Velasco, le azzurre e Porto Antico per aver reso possibile questo momento di grande partecipazione: da domani e per tutto il fine settimana ci vediamo al Palasport per l'AIA Aequilibrium Cup Women Elite 2026 ».