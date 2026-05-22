Le azzurre di Velasco fra i pazienti del Gaslini

GENOVA-Prima di affrontare la Serbia, nella partita d'esordio della AIA AeQuilibrium Cup, una delegazione delle azzurre, guidata dal CT Julio Velasco, si è recata in visita ai piccoli pazienti dell'Ospedale pediatrico dell' Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Il gruppo, formato da Carlotta Cambi, Ilaria Spirito, Binto Diop, Francesca Scola ed Ekaterina Antropova ha trascorso un paio d’ore nel padiglione 16 della struttura ospedaliera pediatrica che rappresenta una delle eccellenze nel panorama mondiale.

La delegazione azzurra è stata ricevuta, accolta e guidata da Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini e Raffaele Spiazzi, direttore sanitario; le ragazze hanno fatto visita, regalato gadget e posato per qualche scatto fotografico in compagnia dei bambini dei reparti Piattaforma Neuro-Gastro e UOC Neurochirurgia.