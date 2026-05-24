Julio Velasco ha convocato 17 atlete al Centro Pavesi
MILANO-Prosegue la preparazione della Nazionale Seniores femminile in vista della Volleyball Nations League 2026. Dopo la conclusione a Genova dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite prevista per questa sera il gruppo azzurro tornerà al lavoro in vista della prima tappa in programma a Brasilia a partire dal 3 giugno. Su indicazione del Commissario Tecnico Julio Velasco, sono state convocate complessivamente 17 atlete per due collegiali in programma presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano dal 25 al 29 maggio.
Il primo gruppo si radunerà lunedì 25 maggio, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì 27. Al termine delle attività è previsto il rompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della VNL.
Le convocate del 25 maggio
Sarah Luisa Fahr (Imoco Volley); Linda Nwakalor (Pallavolo Scandicci); Oghosasere Loveth Omoruyi (Mega Volley).
Le convocate del 27 maggio: Merit Chinenyenwa Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Agil Volley); Binto Diop (Cuneo Granda Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Gaia Giovannini (Mega Volley); Linda Manfredini (Volley Bergamo 1991); Dalila Marchesini (Altino); Denise Meli (Volley Bergamo 1991); Stella Nervini (Chieri ’76 Volleyball); Josephine Obossa (UYBA Volley); Francesca Scola (Volley Talmassons); Ilaria Spirito (Chieri ’76 Volleyball); Alice Alexandra Tanase (Azzurra Volley Firenze).