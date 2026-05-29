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Italia in partenza per la VNL, Velasco ha scelto le 14

Italia in partenza per la VNL, Velasco ha scelto le 14

Domenica 31 maggio le azzurre voleranno a Brasilia dove nella 1a week attronteranno nell'ordine Bulgaria (3 giugno alle 21:30 italiane), Olanda (6 giugno alle 1:00 italiane), Turchia (6 giugno alle 20:30 italiane) e Brasile (7 giugno alle 19:30 italiane)
4 min
TagsNazionale FemminileVelascoVNL

MILANO- Terminata la fase di preparazione la nazionale femminile Campione del Mondo è pronta a tuffarsi nella stagione ufficiale che inizierà a Brasilia con la prima weeh di Volleyball Nations League. Julio Velasco ha convocato per la trasferta brasiliana 14 giocatrici. Dall'elenco mancheranno ancora alcune big alle quali è stato concesso un ulteriore periodo di riposo.  Le azzurre, detentrici delle edizioni 2024 e 2025 della VNL, partiranno domenica 31 maggio per Brasilia dove nel Palasport Nilson Nelson affronteranno nell'ordine Bulgaria (3 giugno alle 21:30 italiane), Olanda (6 giugno alle 1:00 italiane), Turchia (6 giugno alle 20:30 italiane) e Brasile (7 giugno alle 19:30 italiane). Come nella passata stagione, tutti i match delle azzurre saranno trasmessi in Italia in diretta su DAZN che accompagnerà il percorso delle ragazze del CT Julio Velasco nelle week di Brasilia (Brasile 3-7 giugno), Pasay City (Filippine 17-21 giugno), Hong-Kong (Cina 8-12 luglio) e nelle eventuali Finals in programma dal 22 al 26 luglio a Macao (Cina). 

L’Italia, reduce dai successi nei BPer Test Match di Biella e Novara (doppia vittoria sulla Francia) e dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite di Genova (su Serbia, Turchia e Polonia) sbarcherà in Brasile con l’obiettivo di allungare la striscia vincente di 36 vittorie in match ufficiali, iniziata nella week 2 di VNL 2024 a Macao. Da allora le azzurre hanno dominato la VNL 2024, i Giochi Olimpici di Parigi 2024, la VNL 2025 e il Mondiale 2025. Un filotto lunghissimo che il CT Julio Velasco proverà a proseguire, affidandosi ad un gruppo rinnovato ma forte di un nucleo di atlete consolidato. 

Le 14 azzurre per la Pool di Brasilia

Palleggiatrici: 2. Carlotta Cambi (C), 29. Francesca Scola.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 2. Denise Meli, 9. Yasmina Akrari, 14. Linda Nwakalor, 25. Linda Manfredini.

Opposti: 15. Merit Adigwe, 27. Binto Diop. 

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.

Lo staff tecnico azzurro

C.T.: Julio Velasco

2° Allenatore: Massimo Barbolini 

Assistente All.: Juan Manuel Cichello

Preparatore Atletico: Pietro Muneratti

Scoutman: Massimiliano Taglioli

Medico: Francesca Conte

Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi.

Team Manager: Marcello Capucchio

Calendario Pool 2 VNL – Brasilia (Brasile)

3 giugno

Rep. Dominicana – Turchia ore 18:00

Italia-Bulgaria ore 21:30

4 giugno

Brasile – Olanda ore 1:00

Turchia – Olanda ore 21:30

5 giugno

Brasile – Rep. Dominicana ore 1:00

Rep. Dominicana – Bulgaria ore 21:30

6 giugno

Olanda – Italia ore 1:00

Brasile – Bulgaria ore 16:00

Italia – Turchia ore 20:30

7 giugno

Rep. Dominicana – Olanda ore 16:00

Brasile – Italia ore 19:30

Bulgaria – Turchia ore 23:00

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