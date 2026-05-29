Italia in partenza per la VNL, Velasco ha scelto le 14

MILANO- Terminata la fase di preparazione la nazionale femminile Campione del Mondo è pronta a tuffarsi nella stagione ufficiale che inizierà a Brasilia con la prima weeh di Volleyball Nations League. Julio Velasco ha convocato per la trasferta brasiliana 14 giocatrici. Dall'elenco mancheranno ancora alcune big alle quali è stato concesso un ulteriore periodo di riposo. Le azzurre, detentrici delle edizioni 2024 e 2025 della VNL, partiranno domenica 31 maggio per Brasilia dove nel Palasport Nilson Nelson affronteranno nell'ordine Bulgaria (3 giugno alle 21:30 italiane), Olanda (6 giugno alle 1:00 italiane), Turchia (6 giugno alle 20:30 italiane) e Brasile (7 giugno alle 19:30 italiane). Come nella passata stagione, tutti i match delle azzurre saranno trasmessi in Italia in diretta su DAZN che accompagnerà il percorso delle ragazze del CT Julio Velasco nelle week di Brasilia (Brasile 3-7 giugno), Pasay City (Filippine 17-21 giugno), Hong-Kong (Cina 8-12 luglio) e nelle eventuali Finals in programma dal 22 al 26 luglio a Macao (Cina).



L’Italia, reduce dai successi nei BPer Test Match di Biella e Novara (doppia vittoria sulla Francia) e dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite di Genova (su Serbia, Turchia e Polonia) sbarcherà in Brasile con l’obiettivo di allungare la striscia vincente di 36 vittorie in match ufficiali, iniziata nella week 2 di VNL 2024 a Macao. Da allora le azzurre hanno dominato la VNL 2024, i Giochi Olimpici di Parigi 2024, la VNL 2025 e il Mondiale 2025. Un filotto lunghissimo che il CT Julio Velasco proverà a proseguire, affidandosi ad un gruppo rinnovato ma forte di un nucleo di atlete consolidato.