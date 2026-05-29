Presentata a Verona Italia-Belgio

VERONA -La città di Verona si prepara a riabbracciare la nazionale italiana maschile di pallavolo. Sabato 30 maggio, alle ore 21, al Pala Magis andrà in scena l’amichevole tra Italia e Belgio , match di preparazione agli impegni internazionali della squadra di Ferdinando De Giorgi. L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Arazzi del Comune di Verona alla presenza delle istituzioni cittadine, dei rappresentanti federali e di una delegazione della nazionale azzurra.

L’appuntamento con il Belgio si inserisce all’interno di un percorso di preparazione della nazionale italiana agli appuntamenti internazionali. Gli azzurri hanno esordito ieri 28 maggio con la Turchia a Cavalese, in Trentino, e dopo l’incontro nella città scaligera si sposteranno a Bergamo per il BPER Test Match, ancora contro la Turchia, in calendario domenica 31 maggio a Bergamo. Al termine del trittico di incontri, gli azzurri partiranno il 6 giugno per Ottawa, in Canada, dove prenderà il via la Volleyball Nations League.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il CT azzurro Ferdinando De Giorgi, gli schiacciatori Francesco Sani e Mattia Bottolo, il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani, il Presidente Fipav Veneto Michele De Conti, il Presidente Fipav Verona Federico Ceschi e il consigliere di giunta nazionale Fipav Stefano Bianchini. Sono intervenuti il consigliere della Regione Veneto Elisa De Berti e il consigliere della Provincia di Verona Davide Furlani.

Le parole del CT Ferdinando De Giorgi

« Per noi è un felice ritorno. Al di là del campionato, che vede protagonista la città di Verona e una società assoluta protagonista della massima serie, sono molto felice di essere qui. Siamo contenti come nazionale di tornare a giocare a Verona. Per noi rappresenta la prosecuzione di un percorso già intrapreso lo scorso anno dove abbiamo fatto degli allenamenti e ci auguriamo di poter ottenere anche quest’anno gli stessi risultati. La partita di domani contro il Belgio è importante in vista dell’inizio della Volleyball Nations League in Canada. Dobbiamo mettere a punto alcuni aspetti e questi match sono fondamentali per avere riferimenti utili in vista del primo impegno internazionale della stagione. Vi ringrazio per l’accoglienza e per la vicinanza che avete sempre dimostrato alla Nazionale italiana ».

Le parole di Mattia Bottolo

« Vi ringrazio per essere così numerosi oggi. Sicuramente Verona, come ha detto anche il coach, è una piazza importante e molto calorosa nei confronti dei propri colori . Sono felice di giocare qui e di poter sentire, questa volta, il tifo tutto dalla nostra parte. Speriamo di offrire una bella prestazione e di regalare una soddisfazione a tutti i tifosi presenti ».

Le parole di Francesco Sani

« È difficile parlare dopo De Giorgi e Bottolo. Conosco bene il pubblico di Verona, visto che gioco qui da tre anni, e posso dire che si tratta di una piazza che sa trasmettere grande entusiasmo – ha aggiunto Francesco Sani -. Invito davvero tutti a essere presenti alla gara di domani contro il Belgio. Mi aspetto un ambiente caloroso e una bella cornice di pubblico. Da parte nostra metteremo il massimo impegno per garantire uno splendido spettacolo e per onorare al meglio questa occasione ».

Il ritorno degli azzurri a Verona conferma il ruolo sempre più centrale della città nel panorama pallavolistico nazionale e internazionale. Negli ultimi anni Verona ha infatti ospitato eventi di assoluto rilievo, dal match inaugurale del Campionato Europeo femminile al collegiale della nazionale maschile che ha preceduto il successo mondiale del 2025 nelle Filippine.

Le parole del presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani

« Un altro degli appuntamenti che rendono protagonista la pallavolo nella nostra città . Questo test match Italia-Belgio, mette infatti Verona ancora una volta al centro di un evento di portata internazionale, che dà lustro a tutta la realtà veronese e alla capacità di accoglienza sportiva che siamo in grado di mettere in campo contribuendo a rendere sempre più attrattiva la città anche da questo punto di vista ».

Le parole del consigliere regionale Elisa De Berti

« Verona ancora protagonista della pallavolo in Veneto. Un legame con lo sport che è sempre più stretto e cresce di anno in anno. Sarà un grande piacere essere presente ed assistere a questo grande spettacolo ».

Le parole del consigliere provinciale Davide Furlani

« Come Provincia siamo contenti di ospitare eventi che, oltre alla visibilità per il territorio della città di Verona, portano con sé i sani principi dello sport – dichiara Davide Furlani, consigliere della Provincia di Verona -. Verona saprà come sempre dare il proprio supporto alla nostra nazionale e speriamo che questa partita sia di buon auspicio per gli Europei di questa estate ».

Le parole del consigliere della Fipav Stefano Bianchini

« È un piacere ospitare nuovamente la Nazionale a Verona. Dopo il collegiale dello scorso anno, l’Italia tornerà per disputare l’amichevole col Belgio. Una squadra composta da tanti giovani, alcuni dei quali che però si sono già laureati campioni del mondo lo scorso anno, come il capitano Mattia Bottolo. Auspichiamo ci sia il pubblico delle grandi occasioni. Vi aspettiamo numerosi ».

Le parole del presidente della Fipav Veneto Michele De conti

« Verona si conferma una capitale per la pallavolo italiana e siamo felici di ospitare ancora un grande evento azzurro. Questa è una squadra giovane, in fase di crescita, così come il movimento veneto, che continua a dare segnali straordinari: abbiamo superato i 41 mila tesserati regionali e Verona ha raggiunto quota 8 mila atleti, un record storico per il territorio. Questo non può essere che di auspicio per una Provincia che sta lavorando sempre di più per il volley”. Eventi di questa portata rappresentano inoltre un significativo biglietto da visita per tutto il movimento pallavolistico veronese, confermando la capacità del territorio di accogliere appuntamenti sportivi di rilievo e la sempre più crescente partecipazione del pubblico ».

Le parole del presidente della Fipav Verona Federico Ceschi

« Per Verona è motivo di grande orgoglio ospitare ancora una volta la Nazionale italiana e portare in città un evento di questo livello – dichiara il presidente della Fipav Verona Federico Ceschi -. Il grande entusiasmo attorno a questa partita conferma quanto la pallavolo sia radicata nel nostro territorio e quanto il movimento veronese continui a crescere stagione dopo stagione ».

CALENDARIO PROSSIME AMICHEVOLI

30 maggio a Verona con Belgio (ore 21) – diretta RaiPlay e Sky Sport Sport Arena

31 maggio a BPER Test Match a Bergamo con Turchia (ore 17.30) diretta RaiSport, Sky Sport Uno e Arena