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martedì 2 giugno 2026
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De Giorgi ha scelto i 14 per la 1a week di VNL

De Giorgi ha scelto i 14 per la 1a week di VNL

Il CT ha scelto gli uomini per Ottawa dove gli azzurri, dal 10 al 15 giorni affronteranno nell'ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti
2 min
TagsVNLItaliaOttawa

ROMA-Concluse le tre amichevoli giocate in Italia degli azzurri a Cavalese, Verona e Bergamo, la Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi, si radunerà nuovamente giovedì 4 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma, prima di volare alla volta di Ottawa (6 giugno) per iniziare la week 1 dell’edizione 2026 di Volleyball Nations League. I campioni del Mondo in carica e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL (la prima in assoluto nel settore maschile) inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada) dove affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Tutti i match della VNL saranno visibili in Italia in diretta su DAZN, oltre che sulla piattaforma streaming VVTV. 

I 14 convocati

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 26. Mattia Boninfante, 

Centrali: 20. Pardo Mati, 18. Giovanni Sanguinetti, 25. Giovanni Gargiulo, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 17. Luca Porro, 24. Mattia Orioli 

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

Lo staff

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Piero Benelli (Medico), Francesco Alfatti (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).

Il calendario degli azzurri della 1a week di VNL (orari di gioco italiani)

10-15 giugno- Ottawa, Canada

10 giugno, ore 22: Italia-Francia

11 giugno, ore 22: Italia-Germania

14 giugno, ore 01.30: Italia-Turchia

15 giugno, ore 00.00: Italia-Stati Uniti

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