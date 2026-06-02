De Giorgi ha scelto i 14 per la 1a week di VNL

ROMA-Concluse le tre amichevoli giocate in Italia degli azzurri a Cavalese, Verona e Bergamo, la Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi, si radunerà nuovamente giovedì 4 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma, prima di volare alla volta di Ottawa (6 giugno) per iniziare la week 1 dell’edizione 2026 di Volleyball Nations League. I campioni del Mondo in carica e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL (la prima in assoluto nel settore maschile) inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada) dove affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Tutti i match della VNL saranno visibili in Italia in diretta su DAZN, oltre che sulla piattaforma streaming VVTV.