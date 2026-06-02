VNL: Italia-Bulgaria apre la stagione ufficiale delle azzurre

BRASILIA (BRASILE)- L' Italia di Julio Velasco è pronta all'esordio stagionale in una competizione ufficiale, quella Volleyball Nations League che ha vinto nelle ultime due edizioni. Domani, 3 giugno, alle 21.30 italiane, in diretta su DAZN e VBTV, al PalaSport Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre sfideranno la Bulgaria. Le sensazioni sono buone in quanto la nostra nazionale ha già dato indicazioni estremamente positive nei Bper Test Match con la Francia, e nell’AIA Aequilibrium Cup Elite Women con Serbia, Turchia e Polonia. A presentare il match con la Bulgaria sono state il capitano azzurro, Carlotta Cambi, e la schiacciatrice Gaia Giovannini.

Le parole di Carlotta Cambi

« La striscia vincente e i grandi risultati ottenuti negli ultimi due anni rappresentano certamente una grande responsabilità ma questo non deve diventare un peso. Adesso ripartiamo con un gruppo giovane e rinnovato con l’obiettivo di entrare in campo ogni giorno pronte a dare tutto e senza alcun preconcetto dovuto a quanto fatto in passato. Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di incredibile ma adesso è tutta un’altra storia: il coach ha apportato dei cambiamenti dando l’opportunità a tante giovani atlete di vestire questa maglia e di vivere un’esperienza che arricchisce sia dal punto di vista tecnico che umano. Faremo i conti con un pizzico di emozione e con quelle novità a cui dovremo rispondere con spirito di adattamento. In questa prima week affronteremo il Brasile nell’ultima partita e forse questo ci aiuta perché arriveremo alla sfida con le brasiliane padrone di casa e già al gran completo, dopo aver rotto il ghiaccio. Detto questo, anche Bulgaria, Olanda e Turchia sono ottime squadre che proveranno a fare bene e contro cui dovremo dare il massimo mettendo in campo la pallavolo che sappiamo e dobbiamo giocare ».

Le parole di Gaia Giovannini

« Personalmente non mi sento e forse non mi sentirò mai una giocatrice esperta sono al mio terzo anno in maglia azzurra e cerco sempre di dare il massimo al pari delle mie compagne. L’obiettivo non cambia, è sempre lo stesso anche se devo ammetterlo c’è sempre quel pizzico di emozione che non fa male. In questa prima week di VNL affronteremo squadre forti anche se non tutte saranno al completo. Noi però stiamo lavorando per questo tipo di sfide, ci stiamo preparando lavorando duro in allenamento consapevoli che ci sarà pressione e che quindi dovremo dare il massimo ».

I precedenti Italia-Bulgaria

30 vittorie, 20 sconfitte, 50 totali.

Le 14 azzurre per la Pool di Brasilia

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi (C), 29. Francesca Scola.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 2. Denise Meli, 9. Yasmina Akrari, 14. Linda Nwakalor, 25. Linda Manfredini.

Opposti: 15. Merit Adigwe, 27. Binto Diop.

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.



Calendario Pool 2 – Brasilia (Brasile)

3 giugno

Rep. Dominicana – Turchia ore 18:00

Italia-Bulgaria ore 21:30

4 giugno

Brasile – Olanda ore 1:00

Turchia – Olanda ore 21:30

5 giugno

Brasile – Rep. Dominicana ore 1:00

Rep. Dominicana – Bulgaria ore 21:30

6 giugno

Olanda – Italia ore 1:00

Brasile – Bulgaria ore 16:00

Italia – Turchia ore 20:30

7 giugno

Rep. Dominicana – Olanda ore 16:00

Brasile – Italia ore 19:30

Bulgaria – Turchia ore 23:00

*orari italiani