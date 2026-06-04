VNL: domani Italia-Olanda, l'Italia a caccia del secondo successo

A presentare il match con l’Olanda sono la centrale Linda Manfredini e la palleggiatrice Francesca Scola, entrambe reduci dall’esordio ufficiale in campo internazionale con la maglia della nazionale seniores.

Le parole di Linda Manfredini

« L’Olanda è una squadra forte con tante giocatrici che ci conoscono e conoscono la nostra pallavolo. Dovremo dare tutto facendo tesoro di quanto fatto con la Bulgaria contro cui siamo riuscite a mettere in campo il nostro gioco e questo ha fatto la differenza. Adesso affronteremo una squadra più complicata da marcare e sarà necessario mettere in campo la nostra pallavolo e il nostro ritmo. Ieri ho provato tanta emozione, ho provato a nasconderla ma con l’aiuto delle mie compagne sono riuscita a superarla. Credo che non sia del tutto negativa questa sensazione che ci accompagnerà ancora per un po’ perché comunque significa che sentiamo la responsabilità e l’immenso onore di vestire questa maglia ai massimi livelli. Al momento sto lavorando molto sul muro, alla distribuzione delle avversarie e anche ai risvolti psicologici che determinano gli attacchi avversari. Ci confrontiamo tanto con il CT e tutto lo staff per una corretta lettura di questo aspetto del gioco. La mia esperienza è decisamente migliorata perché sto imparando a leggere le partite e le situazioni in maniera diversa. Qui in nazionale c’è tanta attenzione mediatica, ogni aspetto è curato nel minimo dettaglio. Capiamo il vero senso del professionismo e questo è un altro aspetto che mi sta facendo crescere in maniera rapida »

Le parole di Francesca Scola

« Credo che l’Olanda sia una formazione che meriti massima attenzione da parte nostra – ha dichiarato la giovane palleggiatrice azzurra – perché ogni partita nasconde insidie e difficoltà. Anche ieri con la Bulgaria abbiamo avuto prova di questo perché a dispetto del 3-0 finale si è trattata di una partita piuttosto complessa che soprattutto nel terzo set ci ha messo di fronte ad alcune difficoltà. Pertanto credo che ogni partita vada affrontata nel migliore dei modi considerando chi abbiamo di fronte sempre come un avversario molto forte. Dovremo dare il massimo e giocare la nostra pallavolo senza pensare troppo a ranking o a pronostici della vigilia. Ieri ho provato una grande emozione per l’esordio in competizione ufficiale ma a dire il vero mi ero emozionata tanto anche in occasione delle amichevoli di maggio. Ovvio che la VNL è un’altra cosa, ho sempre seguito questo torneo ed ora disputarlo è per me motivo di grande orgoglio. Ho avuto qualche brivido ma poi ho cercato di sciogliermi azione dopo azione. Attualmente stiamo lavorando con maggior concentrazione sulla fase di cambio palla, è questo il focus su cui il nostro CT ci sta facendo lavorare ed in questo senso è stato piuttosto importante il lavoro fatto nelle amichevoli. Assieme al cambio palla, altro aspetto importante su cui ci stiamo soffermando, è il gioco al centro. Personalmente quello che sto vivendo è tutto nuovo per davvero. Devo essere sempre al 100% perché, entrando nel doppio cambio, devo essere subito pronta per dare un contributo alla squadra. Sto lavorando molto su questo e spero che i risultati mi diano ragione ».

Le 14 dell’Olanda

Palleggiatrici: 10. Van Aalen, 12. Britt Bongaerts (C).

Schiacciatrici: 5. Knollema, 11. Jansen, 17. Vos, 20. Kok.

Centrali: 8. Gerritsen, 16. Baijens, 21. Stuut, 23. Timmerman.

Opposti: 14. Van De Vosse, 26. Dambrink.

Liberi: 3. Jasper, 25. Reesink.

I precedenti Italia-Olanda

66 vittorie, 59 sconfitte, 125 match disputati

Calendario e risultati Pool 2 – Brasilia (Brasile)

3 giugno

Rep. Dominicana – Turchia 2-3 (25-17; 20-25; 16-25; 25-23; 11-15)

Italia-Bulgaria 3-0 (25-22; 25-16; 27-25)

4 giugno

Brasile – Olanda 3-1 (25-17; 25-15; 25-27; 25-23)

Turchia – Olanda ore 21:30

5 giugno

Brasile – Rep. Dominicana ore 1:00

Rep. Dominicana – Bulgaria ore 21:30

6 giugno

Olanda – Italia ore 1:00

Brasile – Bulgaria ore 16:00

Italia – Turchia ore 20:30

7 giugno

Rep. Dominicana – Olanda ore 16:00

Brasile – Italia ore 19:30

Bulgaria – Turchia ore 23:00

*orari italiani