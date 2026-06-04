Serata di gala per le azzurre nell'Ambasciata italiana di Brasilia

BRASILIA (BRASILE)- Serata di gala per la nazionale azzurra di Velasco la quale, dopo il successo contro la Bulgaria nella gara d'esordio in Volleyball Nations League , è stata ricevuta a Brasilia dall'Ambasciatore italiano Alessandro Cortese. Dalla gioia del campo per il primo successo ufficiale dell'anno agli onori istituzionali per le azzurre si è trattata di una serata di grande emozione in cui consapevolezza tecnica ed attestati di stima si sono susseguiti a dimostrazione del sempre maggior livello di attenzione che oramai circonda la nazionale azzurra.

Le parole dell’Ambasciatore Alessandro Cortese

« Sono onorato di potervi ospitare perché voi rappresentate un’assoluta eccellenza italiana. Avete vinto tutto ma in generale siete un esempio di impegno, lavoro e talento che non può che renderci tutti ancor più orgogliosi di essere italiani ».