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Serata di gala per le azzurre nell'Ambasciata italiana di Brasilia

Serata di gala per le azzurre nell'Ambasciata italiana di Brasilia

Alessandro Cortese ha ricevuto con tutti gli onori le azzurre, reduci dall'esordio vincente in VNL contro la Turchia, spendendo emozionanti parole nei loro confronti « Sono onorato di potervi ospitare perché voi rappresentate un’assoluta eccellenza italiana ».
1 min
TagsItaliaambasciataBrasilia

BRASILIA (BRASILE)- Serata di gala per la nazionale azzurra di Velasco la quale, dopo il successo contro la Bulgaria nella gara d'esordio in Volleyball Nations League, è stata ricevuta a Brasilia dall'Ambasciatore italiano Alessandro Cortese. Dalla gioia del campo per il primo successo ufficiale dell'anno agli onori istituzionali per le azzurre si è trattata di una serata di grande emozione in cui consapevolezza tecnica ed attestati di stima si sono susseguiti a dimostrazione del sempre maggior livello di attenzione che oramai circonda la nazionale azzurra. 

Le parole dell’Ambasciatore Alessandro Cortese

« Sono onorato di potervi ospitare perché voi rappresentate un’assoluta eccellenza italiana. Avete vinto tutto ma in generale siete un esempio di impegno, lavoro e talento che non può che renderci tutti ancor più  orgogliosi di essere italiani ».

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