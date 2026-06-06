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VNL: Azzurri in viaggio verso Ottawa

VNL: Azzurri in viaggio verso Ottawa

La formazione guidata da Ferdinando De Giorgi si prepara ad affrontare il primo la Week 1 nella quale incrocerà nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti
2 min
TagsDe Giorgi Volleyball Nations League 2026
ROMA-  E' tutto pronto per l’inizio della Volleyball Nations League 2026. Questa mattina la Nazionale maschile ha lasciato l’Hotel St. Martin di Roma per raggiungere l’aeroporto Leonardo da Vinci, da dove alle ore 11.30 partirà alla volta del Canada. Gli azzurri voleranno fino a Montreal per poi proseguire in autobus verso Ottawa, sede della Pool 1 della VNL.

La squadra, radunatasi lo scorso 4 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, ha svolto due giorni di lavoro in vista dell’esordio stagionale nel prestigioso torneo internazionale.

L’Italia sarà impegnata dal 10 al 14 giugno alla TD Place Arena di Ottawa, dove affronterà nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti nel primo appuntamento della Volleyball Nations League 2026.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su DAZN e sulla piattaforma VBTV. 

I 14 azzurri

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 26. Mattia Boninfante, 

Centrali: 20. Pardo Mati, 18. Giovanni Sanguinetti, 25. Giovanni Gargiulo, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 17. Luca Porro, 24. Mattia Orioli 

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)

Week 1 (10-15 giugno) Ottawa, Canada

10 giugno, ore 22: Italia-Francia

11 giugno, ore 22: Italia-Germania

14 giugno, ore 01.30: Italia-Turchia

15 giugno, ore 00.00: Italia-Stati Uniti

 

 

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