VNL: E' tempo di scendere in campo, parla il CT De Giorgi
OTTAWA (CANADA)-Comincerà domani, 10 giugno, alle ore 22.00 italiane, il percorso della nazionale maschile nella Volleyball Nations League 2026. Al The Arena at TD Place di Ottawa, gli azzurri medaglia d’argento nella scorsa edizione, affronteranno la Francia (diretta su DAZN e VBTV) nella sfida valida per la prima giornata della Pool 1 canadese.
La nazionale tricolore si allenerà proprio oggi per la prima volta nella venue della competizione; sarà anche l’occasione per familiarizzare con l’impianto di gioco che vedrà poi gli azzurri impegnati nelle successive gare contro la Germania, la Turchia e infine gli Stati Uniti.
Le parole del CT Ferdinando De Giorgi
« Si comincia in Canada e con la Francia, spesso nostra avversaria nei match d’esordio della Volleyball Nations League. Siamo molto felici di ripartire: questo è un torneo lungo e interessante, certamente dispendioso in termini di energie, ma importante perché permette a noi così come a tutte le altre nazionali, di dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia e rappresentare l’Italia in questa competizione. È chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. Probabilmente in queste tre settimane vedremo tre squadre diverse e come ho detto a ogni ragazzo, ognuno di loro dovrà contribuire e mettere il proprio mattoncino per raggiungere l’obiettivo delle Finals Eight in Cina. Lo spirito della squadra è buono. Questo gruppo ha sempre messo al primo posto l’entusiasmo, il senso di appartenenza, l’attaccamento alla maglia e il coinvolgimento. Chiaramente, per alcuni di loro si tratta della prima esperienza in una manifestazione del genere, hanno tanto entusiasmo e questo atteggiamento dovremo portarlo dentro, con l’obiettivo di crescere ancora. Tutti i ragazzi sono molto coinvolti, danno sempre il massimo e hanno davvero voglia di fare bene. La VNL aiuta molto atleti e allenatori a lavorare sulla capacità di adattamento, perché si giocano partite molto ravvicinate. Si sviluppa la capacità di giocare anche quando non si è perfetti, come può capitare nelle prime settimane. Per me adattarsi significa non fermarsi davanti alle difficoltà e continuare a lavorare anche in un contesto complesso. Sono felice per la presenza dei nuovi arrivati. Sono giocatori che hanno meritato questa convocazione e fa parte del processo di crescita della nostra pallavolo valorizzare e accompagnare ragazzi che migliorano continuamente. Credo che questi giocatori debbano avere l’opportunità concreta di dimostrare il loro valore in campo e in contesti importanti come questo ».
I precedenti Italia-Francia
79 vittorie, 74 sconfitte, 153 totali.
Gli azzurri in Canada:
Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 26. Mattia Boninfante,
Centrali: 20. Pardo Mati, 18. Giovanni Sanguinetti, 25. Giovanni Gargiulo, 30. Leandro Mosca
Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 17. Luca Porro, 24. Mattia Orioli
Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta
IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)
Week 1 (10-15 giugno) Ottawa, Canada
10 giugno, ore 22: Italia-Francia
11 giugno, ore 22: Italia-Germania
14 giugno, ore 01.30: Italia-Turchia
15 giugno, ore 00.00: Italia-Stati Uniti