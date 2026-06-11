VNL: Velasco ha scelto le 14 per la Week 2 nelle Filippine
MILANO-Tutto pronto per il ritorno in campo della nazionale femminile. Archiviata la week 1 di Brasilia con 3 vittorie e 1 sconfitta, le ragazze del CT Julio Velasco sono pronte a tuffarsi nella seconda settimana della Volleyball Nations League. Appuntamento fissato dal 17 al 21 giugno a Pasig City (Manila, Filippine) dove le azzurre sfideranno mercoledì 17 giugno Repubblica Ceca (ore 10:00 italiane diretta DAZN), giovedì 18 giugno Serbia (ore 14:00 italiane diretta DAZN), sabato 20 giugno USA (ore 10:00 italiane diretta DAZN) e domenica 21 giugno Giappone (ore 14:00 italiane diretta DAZN).
Week intensa e con match cruciali in ottica qualificazione alle Finals che l’Italia affronterà con qualche piccola modifica di roster rispetto alla precedente pool di Brasilia. Ecco infatti l’elenco delle 14 atlete scelte dal CT Julio Velasco che domani, venerdì 12 giugno, si ritroveranno presso il Centro Pavesi di Milano per poi volare alla volta delle Filippine.
Le 14 azzurre per la Pool di Pasig City
Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi (C), 29. Francesca Scola.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.
Centrali: 2. Denise Meli, 9. 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr, 25. Linda Manfredini.
Opposti: 15. Merit Adigwe, 31. Josephina Obossa.
Liberi: 7. Eleonora Fersino, 10. Ilenia Moro.
Lo staff tecnico azzurro
C.T.: Julio Velasco
2° Allenatore: Massimo Barbolini
Assistente All.: Juan Manuel Cichello
Preparatore Atletico: Pietro Muneratti
Scoutman: Massimiliano Taglioli
Medico: Francesca Conte
Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi
Team Manager: Marcello Capucchio
Calendario Pool 2 – Brasilia (Brasile)
17 giugno
Rep. Dominicana – USA ore 6:00
Italia-Rep. Ceca ore 10:00
Giappone-Serbia ore 14:00
18 giugno
Rep. Ceca – USA ore 10:00
Italia - Serbia ore 14:00
19 giugno
Rep. Dominicana - Serbia ore 10:00
Giappone – Rep. Ceca ore 14:00
20 giugno
USA - Italia ore 10:00
Giappone – Rep. Dominicana ore 14:00
21 giugno
Serbia - USA ore 6:00
Rep. Ceca – Rep. Dominicana ore 10:00
Giappone - Italia ore 14:00