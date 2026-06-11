VNL: Velasco ha scelto le 14 per la Week 2 nelle Filippine

MILANO-Tutto pronto per il ritorno in campo della nazionale femminile. Archiviata la week 1 di Brasilia con 3 vittorie e 1 sconfitta, le ragazze del CT Julio Velasco sono pronte a tuffarsi nella seconda settimana della Volleyball Nations League. Appuntamento fissato dal 17 al 21 giugno a Pasig City (Manila, Filippine) dove le azzurre sfideranno mercoledì 17 giugno Repubblica Ceca (ore 10:00 italiane diretta DAZN), giovedì 18 giugno Serbia (ore 14:00 italiane diretta DAZN), sabato 20 giugno USA (ore 10:00 italiane diretta DAZN) e domenica 21 giugno Giappone (ore 14:00 italiane diretta DAZN).