Dominio italiano nel volley: anche la nazionale maschile in vetta al ranking

OTTAWA (CANADA)- Dopo quella femminile anche la nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi raggiunge i vertici del ranking mondiale scalzando la Polonia che era al comando della graduatoria da ben quattro anni. Gli azzurri con 378,30 punti hanno guadagnato il primo posto.

Entrambe le nazionali italiane sono attualmente impegnate nella Volleyball Nations League e proprio a seguito degli ultimi risultati ottenuti in questa competizione, si è compiuto il sorpasso azzurro.

Il dominio del ranking polacco è stato interrotto proprio dalla Nazionale italiana costruita dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, i cui successi nelle ultime stagioni hanno portato gli azzurri ai vertici della pallavolo mondiale. La nazionale tricolore, infatti, ha compiuto un percorso iniziato nel 2021 con la vittoria dei Campionati Europei. L’anno successivo, la squadra di De Giorgi si è invece laureata campione del mondo; successo bissato nel 2025, quando si è confermata campione del mondo nelle Filippine. A questi successi vanno aggiunte la medaglia d’argento ai Campionati Europei 2023 giocati in Italia e il secondo posto ottenuto in Volleyball Nations League lo scorso anno, prima medaglia della nazionale maschile in questa manifestazione.

In questo momento, dunque, la Federazione Italiana Pallavolo può vantare entrambe le nazionali, femminile e maschile, al comando delle classifiche FIVB. Dopo il doppio trionfo mondiale anche il doppio primato nel ranking mondiale. La Nazionale femminile, infatti, dal 2024 è saldamente al comando del ranking mondiale con 478,58 punti.

Un motivo di grande orgoglio per tutta la pallavolo italiana, che vede riconosciuto l’alto livello delle proprie squadre nazionali dai risultati conquistati sul campo, una condizione che rappresenta un valore aggiunto per l’intero movimento. I successi delle nazionali, infatti, contribuiscono alla visibilità di tutto il sistema pallavolistico, fatto di giocatori, tecnici, dirigenti e società che lavorano quotidianamente sul territorio.

Podio ranking maschile

Italia: 378,30

Polonia: 374,82

Brasile: 346,94

Podio ranking femminile

Italia: 478,58

Brasile: 436,91

Polonia: 353,25