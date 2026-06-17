VNL: l'Italia nelle Filippine parte forte, travolta la Repubblica Ceca

La nazionale di Velasco si è imposta 3-0 (25-18; 25-21; 25-22) al termine di un'ottima prestazione collettiva. In campo si è rivista Sara Fahr che ha offerto il proprio contributo al successo, e ha esordito in match ufficiale di Josephina Obossa