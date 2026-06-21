VNL: scelti da De Giorgi i 14 per la Week 2

CAVALESE (TRENTO)- L'Italia è in partenza per Lubiana dove, nella week 2 di Volleyball Nations League, affronterà nell' Bulgaria (24 giugno, ore 13), Ucraina (25 giugno, ore 16.30), Brasile (26 giugno, ore 20) e Slovenia (28 giugno, ore 20.30). Tutte le gare degli azzurri saranno trasmesse in Italia in diretta su DAZN e sulla piattaforma di Volleyball World VBTV.

Il CT Ferdinando De Giorgi ha reso note oggi le sue scelte il vista della trasferta in Slovenia. Dopo il periodo di allenamento a Cavalese il tecnico azzurro ha diramato l'elenco dei 14 fra i quali rientreranno quattro big della formazione campione del mondo: Riccardo Sbertoli, Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia e Daniele Lavia.

Conclusa la week 1 canadese con un bilancio di tre vittorie (Germania, Turchia e Stati Uniti) e una sola sconfitta al tie-break contro la Francia, gli azzurri sono a caccia di punti per garantirsi la qualificazione alla fase finale di VNL.

Ecco l’elenco dei 14 azzurri scelti da De Giorgi, che domani 22 giugno, partiranno da Cavalese (TN) alla volta di Lubiana.

I 14 azzurri per la Pool 6 di Lubiana

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 16. Lorenzo Cortesia, 18. Giovanni Sanguinetti, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

Lo staff

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).

IL CALENDARIO GARE

Pool 6 (Lubiana, Slovenia) 24-28 giugno

Mercoledì 24 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Italia; ore 16:30 Ucraina-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Canada.

Giovedì 25 giugno: ore 16:30 Ucraina-Italia.

Venerdì 26 giugno: ore 16:30 Ucraina-Canada; ore 20:00 Brasile-Italia; ore 20:30 Slovenia-Bulgaria.

Sabato 27 giugno: ore 16:30 Bulgaria-Canada.

Domenica 28 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Ucraina; ore 16:30 Canada-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Italia.