Velasco, l'intervista esclusiva: "L'esperimento Antropova? Non volevo forzature"

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Gli esperimenti sono esperimenti, tentativi di far funzionare qualcosa senza avere certezze sulla riuscita. Il sogno, l’esperimento di vedere Kate Antropova giocare da schiacciatrice accanto a Paola Egonu è durato lo spazio di un mese, giorno più giorno meno. Cinque amichevoli, 8 part
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