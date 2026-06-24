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mercoledì 24 giugno 2026
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Velasco, l'intervista esclusiva: "L'esperimento Antropova? Non volevo forzature"

Il ct della nazionale femminile di pallavolo parla delle sue ragazze e di tanto altro: tutti i dettagli
Pasquale Di Santillo
1 min
TagsVelascoVolley

Gli esperimenti sono esperimenti, tentativi di far funzionare qualcosa senza avere certezze sulla riuscita. Il sogno, l’esperimento di vedere Kate Antropova giocare da schiacciatrice accanto a Paola Egonu è durato lo spazio di un mese, giorno più giorno meno. Cinque amichevoli, 8 part

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