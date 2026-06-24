Nations League, Italia ko al tie-break contro la Bulgaria: 'rivincita' di Blengini su De Giorgi

LUBIANA (SLOVENIA) - A nove mesi dalla finale dei Mondiali che ha visto trionfare gli azzurri di Ferdinando De Giorgi a Manila (Filippine), l’Italia e la Bulgaria sono tornate a sfidarsi in Nations League nella prima giornata della Pool 6 di Lubiana (Slovenia). A vincere stavolta è stata invece la nazionale del ct italiano Gianlorenzo Blengini, che l'ha spuntata al tie-break (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15) prendendosi così una piccola 'rivincita'.