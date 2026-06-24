Nations League, Italia ko al tie-break contro la Bulgaria: 'rivincita' di Blengini su De Giorgi
LUBIANA (SLOVENIA) - A nove mesi dalla finale dei Mondiali che ha visto trionfare gli azzurri di Ferdinando De Giorgi a Manila (Filippine), l’Italia e la Bulgaria sono tornate a sfidarsi in Nations League nella prima giornata della Pool 6 di Lubiana (Slovenia). A vincere stavolta è stata invece la nazionale del ct italiano Gianlorenzo Blengini, che l'ha spuntata al tie-break (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15) prendendosi così una piccola 'rivincita'.
Nations League, Italia ko contro la Bulgaria
Gli azzurri di De Giorgi partono meglio con un ottimo primo set, ma gli avversari, trascinati dai giovani fratelli Nikolov, ribaltano presto la situazione. L'Italia riesce a portarla al quinto set, dove però non c'è storia. Top scorer dell'incontro Aleksandar Nikolov con 19 punti, uno in più dell'italiano Kamil Rychlicki. Arriva così la seconda sconfitta in questa edizione della VNL per l'Italia, che si ferma dopo le tre ottenute di fila ottenuta ad Ottawa (contro Germania, Turchia e Stati Uniti) seguite al ko contro la Francia di Giani all'esordio). Per la Nazionale di De Giorgi, che in terra slovena ha ritrovato Galassi (recuperato dopo i suoi problemi di salute) e capitan Lavia (Sbertoli e Cortesia gli altri volti nuovi della spedizione azzurra rispetto alla tappa canadese), l'occasione per l'immediato riscatto arriverà già domani (25 giugno, ore 16:30) contro l'Ucraina.
I 14 azzurri per la tappa slovena di VNL
Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 8. Riccardo Sbertoli
Centrali: 14. Gianluca Galassi, 16. Lorenzo Cortesia, 18. Giovanni Sanguinetti, 30. Leandro Mosca
Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro
Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta
Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace
Lo staff è composto da: Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).
Il calendario dell'Italia nella Pool 6 di Lubiana
Mercoledì 24 giugno - Italia-Bulgaria 2-3
Giovedì 25 giugno - Italia-Ucraina (ore 16:30)
Venerdì 26 giugno - Italia-Brasile (ore 20)
Domenica 28 giugno - Italia-Slovenia (ore 20:30)