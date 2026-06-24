VNL: l'Italia si arrende al tie break alla Bulgaria

Da segnalare il ritorno in campo di Daniele Lavia (ultima presenza in campo con la Nazionale risaliva alla finale di VNL giocata a Ningbo lo scorso 3 agosto).

Domani l’Italia tornerà nuovamente in campo domani 25 giugno per affrontare alle ore 16:30 l’Ucraina. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e VBTV.

De Giorgi per questa gara contro la Bulgaria di Blengini ha scelto la diagonale Sbertoli- Rychlicki, Lavia e Bottolo schiacciatori, Sanguinetti e Mosca centrali con Laurenzano libero.

Bulgaria, invece, scesa in campo con Simeon Nikolov, Petkov, Atanasov, Asparuhov, Grozdanov, Aleksander Nikolov e Kolev libero,

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, l'Italia ha trovato il primo allungo con un monster block di Lavia che ha regalato il +4 (7-3). La Bulgaria, però, con Petkov e Nikolov al servizio, ha provato a rimanere agganciata al match e ha recuperato fino al -1 (9-8). Da quel momento la partita è stata combattuta punto a punto, con l'Italia brava a mantenere sempre un leggero vantaggio.

Un attacco di Lavia ha permesso agli azzurri di trovare il momentaneo +4 (15-11), costringendo il tecnico della Bulgaria a chiamare un time-out. Nelle azioni successive, l'Italia ha tenuto alta la concentrazione, mantenendo gli avversari a debita distanza (17-12 con un ace di Rychlicki), fino al 25-X finale, arrivato al terzo set ball per mano ancora di Rychlicki 25-18.

Secondo set, invece, cominciato con una forte aggressività della Bulgaria che ha provato a fare subito il vuoto e l'ace di Asparuhov ha portato il punteggio sul (2-9). De Giorgi a questo punto ha speso un time-out per dare nuove indicazioni ai suoi. Al rientro in campo è ancora la formazione allenata da Gianlorenzo Blengini a comandare il gioco (6-13). In questa fase dentro Porro al posto di Bottolo. Proprio il neo entrato schiacciatore azzurro ha provato a dare una scossa e ha piazzato il punto del (10-15). Sul 17-11 Bulgaria De Giorgi inserisce anche Bovolenta e dal successivo servizio di Rychlicki arriva il punto del (12-17). Ancora dal servizio dell’opposto azzurro arriva un nuovo ace e poi il successivo attacco di Porro portano l’Italia a -2 (15-17). Nel finale di set Paolo Porro prende il posto in regia a Riccardo Sbertoli e Francesco Sani entra al posto L’Italia, però, non è riuscita a ribaltare l’inerzia del set e la Bulgaria ha fatto suo il parziale 25-20, ristabilendo la parità nel conteggio dei set.

In avvio di terzo set le due squadre sono state a contatto e con gli azzurri bravi a stare sempre un 1 o 2 punti avanti (8-7). In questa fase le due formazioni si sono alternate al comando (9-10). Il nuovo pareggio l'Italia lo ha trovato sul 12-12, ma il successivo servizio finito a rete di Sbertoli ha ripostato gli avversari avanti di 1. La gara è proseguita con una battaglia punto a punto (14-14, 15-15). Simeon Nikolov, grazie a un doppio ace, ha portato i suoi sul +3 (18-15) e il tecnico azzurro De Giorgi ha chiamato un time out. La Bulgaria ha continuato a spingere e un mani fuori ha dato loro il + 4 (19-15). Doppio cambio per l'Italia dentro Porro e Bovolenta, fuori Sbertoli e Rychlicki. L'ace di Luca Porro tiene ancora vive la speranza degli azzurri che trovano il -1 (22-23). L'Italia brava ad annullare la prima palla set (23-24) deve poi arrendersi al pallonetto di Nikolov (25-23).

Nel quarto set il canovaccio si è ripetuto con le due squadre che non si sono risparmiate e fatto vedere delle buone cose (7-7). Il doppio ace di Sanguinetti da all’Italia il + 2 (12-10). Al termine di una lunga azione l’Italia è stata brava chiudere il punto (16-14). In questa fase l’Italia più brillante del set precedente ha giocato una buona pallavolo e ha trovato con un attacco di Luca Porro il +3 (18-15) e ancora lo schiacciatore azzurro ad essere incisivo con un doppio ace (21-16). Nel finale l’ace di Sbertoli ha chiuso il set 25-19. 2-2 tra Italia e Bulgaria.

Nel quinto set, dopo una lunga valutazione degli ufficiali di gara su un possibile tocco a terra su attacco di Porro, le due squadre sono state a contatto (4-4). Con il passare delle azioni la Bulgaria ha trovato l’allungo + 3 (10-7) e ha chiuso il set e il match in proprio favore 15-9.

Le parole di Daniele Lavia

« Sicuramente essere qui con questa maglia è bello. Sono felice di poter ripartire da qui. Ho ancora un percorso lungo da fare, necessito di tanto campo. Ho lavorato tanto in questi mesi, ma giocare è completamente diverso che allenarsi. Continuiamo a procedere step by step.

In merito alla gara di oggi sicuramente potevamo fare meglio, loro non hanno iniziato bene nel primo set invece noi siamo stati bravi. Nel secondo siamo un po' calati nei fondamentali di muro e battute e questo ci ha penalizzati. Abbiamo poi vinto il quarto grazie a una buona fase break che ha funzionato tanto. Come ho già detto è comunque un gradino in più che abbiamo messo, ci dispiace certo per il risultato finale ma vediamo di rifarci già domani contro l’ucraina ».

Le parole di Giovanni Sanguinetti

« Oggi siamo contenti della nostra reazione soprattutto dopo il secondo set in cui ci hanno messo in grande difficoltà, anche se verso la fine siamo riusciti a tornare sotto nel punteggio verso la fine. Questo è un buon segnale. Il finale poi non è stato quello che ci saremmo immaginati però ci sono cose buone da tenere. Domani dovremo avere un bell’atteggiamento, non mollare mai. Ci sono degli elementi da sistemare come la gestione della battuta. Contro l’Ucraina avremo un’opportunità per migliorare ».

Il tabellino

ITALIA – BULGARIA 2-3 (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15)

ITALIA: Sanguinetti 14, Sbertoli 2, Bottolo 10, Mosca 8, Rychlicki 18, Lavia 2, Laurenzano (L). Porro P., Sani 3, Porro L. 11, Bovolenta 1. N.e.: Cortesia, Galassi, Pace. All. De Giorgi

BULGARIA: Grozdanov 10, Asparuhov 13, Nikolov A. 21, Petkov I. 9, Nikolov S. 9, Atanasov 14, Kolev (L). Palev, Zhelev, Antov, Bardarov. N.e.: Nachev, Petkov P., Tatarov. All. Blengini

Durata set: 24', 32', 27', 25', 22' Tot: 130’

Italia: a 11, bs 20, mv 12, et 26

Bulgaria: a 8, bs 24, mv 15, et 33

CALENDARIO E RISULTATI

Pool 6 (Lubiana, Slovenia) 24-28 giugno

Mercoledì 24 giugno: Italia-Bulgaria 2-3 (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15); ore 16:30 Ucraina-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Canada.

Giovedì 25 giugno: ore 16:30 Ucraina-Italia.

Venerdì 26 giugno: ore 16:30 Ucraina-Canada; ore 20:00 Brasile-Italia; ore 20:30 Slovenia-Bulgaria.

Sabato 27 giugno: ore 16:30 Bulgaria-Canada.

Domenica 28 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Ucraina; ore 16:30 Canada-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Italia.