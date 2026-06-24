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VNL: Italia a Cervia con le big© FIORENZO GALBIATI

VNL: Italia a Cervia con le big

Velasco ha convocato diciassette giocatrici, dal 26 giugno al 3 luglio, fra le quali, Orro, Egonu, Sylla e Danesi che tornano a disposizione dello staff azzurro dopo il periodo di riposo concesso loro in vista dei prossimi impegni della nazionale
1 min
TagsVelascoItalia

CERVIA (RAVENNA)- Entra nel vivo la preparazione della nazionale femminile seniores in vista dell’ultima week intercontinentale di Volleyball Nations League. Le ragazze del CT Julio Velasco, prima di partire alla volta di Hong-Kong, sede della Pool 8, svolgeranno una settimana di lavoro a Cervia a partire da venerdì 26 giugno fino a venerdì 3 luglio. Di seguito l’elenco delle atlete convocate per il periodo di allenamenti in programma a Cervia.

Le atlete convocate da Velasco

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Chidera Blessing Eze, Alessia Orro (dal 29 giugno). 

Schiacciatrici: Gaia Giovannini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Myriam Sylla (dal 29 giugno), Alessia Bolzonetti.

Centrali: Anna Danesi, Denise Meli, Linda Nwakalor, Sarah Fahr. 

Opposti: Ekaterina Antropova, Paola Egonu (dal 29 giugno), Josephine Obossa.

Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino.  

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