 Europei U.18 Femminili: Gregoris ha scelto le 14

RIGA (LETTONIA) - Tutto è pronto per gli Europei Under 18 femminili che si terranno tra Riga e Vilnius, le due capitali di Lettonia e Lituania. Due gironi, 16 squadre in totale che si affronteranno per la conquista del titolo continentale dal 1 al 12 luglio. L’Italia di coach Stefano Gregoris, al suo esordio a un Campionato Europeo, è inserita nella Pool I che si svolgerà in Lettonia, insieme a Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia. Nella Pool II, invece, che giocherà a Vilnius, in Lituania, ci saranno Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi. Campione in carica è la Bulgaria, vincitrice dell’edizione 2024, mentre l’Italia, due anni fa, si è piazzata al terzo posto.

Le parole del tecnico Stefano Gregoris

« Sono curioso ed entusiasta alla vigilia di questo importante torneo. Per me è il terzo evento intercontinentale dopo i Wevza del Portogallo e quello di Foggia di gennaio. Quest'ultimo è quello che ci ha qualificato proprio a questi Europei. Sono anche molto determinato perché se guidi l'Italia devi mettere la massima attenzione per arrivare il più avanti possibile nella competizione. Lo zoccolo duro di questo gruppo è quello che si è guadagnato la qualificazione lo scorso inverno e che ha sempre dimostrato grande qualità e attaccamento alla maglia, oltre ad aver fatto vedere di stare molto bene insieme. Penso che questa sia una forza per noi e vogliamo che lo sia anche durante questo Europeo. Parlando delle squadre che incontreremo, credo che già nel nostro girone ci siano delle nazioni molto forti, basti pensare che dovremo vedercela, tra le altre, con Turchia, Belgio e Polonia. Passeranno solo le prime due della classifica e ci sarà da lottare. Nell'altro girone, invece, penso che le squadre più dotate, salvo sorprese, siano Francia e Bulgaria, quest'ultima campione in carica. Parlando della categoria giovanile, è un'età che conosco molto bene, sono sei anni ormai che la seguo, anche se devo ammettere che, a livello internazionale, ci sono altri parametri, basti pensare al livello della battuta che è nettamente più alto rispetto al campionato nazionale. Tornando all'Europeo, noi dobbiamo affrontare una gara alla volta, con lo spirito tipico delle nazionali italiane, per arrivare il più in avanti possibile, con umiltà e, insieme, con la massima ambizione, perché questa maglia, a livello internazionale, lo sappiamo, conta molto ».

Le 14 azzurrine convocate

Zoe Airhienbuwa, Ginevra Gibelli, Julia Gordon, Alessia Manda (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri '76 Volleyball); Laila Cantoni, Marina La Tella, Bianca Legrenzi (Volleyrò Casal de' Pazzi); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Scuola Pallavolo Anderlini); Sara Grossi (Savino Del Bene Scandicci); Giulia Russo (Arzano Volley); Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo).

Lo staff

Marco Mencarelli (direttore tecnico), Stefano Gregoris (primo allenatore), Patrick Mineo (secondo allenatore), Manuela Leggeri (assistente allenatore), Lorenzo Librio (scoutman), Riccardo Battioli (preparatore atletico), Paola Rotella (fisioterapista), Davide Grandi (medico) e Giulia Buonpensiero (team manager).

FASE A GIRONI

Pool I: Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia

Pool II: Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi.

IL CALENDARIO

La fase a Gironi dell’ Italia

1 luglio - Gara 1 - Italia - Islanda (ore 12.30)

2 luglio - Gara 2 - Italia - Repubblica Ceca (ore 17.30)

3 luglio - Gara 3 - Italia - Belgio (ore 17.30)

5 luglio - Gara 4 - Italia - Polonia (ore 17.30)

6 luglio - Gara 5 - Lettonia - Italia (ore 20.00)

8 luglio-Gara 6 - Spagna - Italia (ore 15.00)

9 luglio- Gara 7 - Turchia - Italia (Ore 12.30)

IL CALENDARIO COMPLETO

Mercoledì 1 luglio Gara 1

Pool I

Ore 12.30 - ITA - Islanda

Ore 15.00 - Turchia - Repubblica Ceca

Ore 17.30 - Belgio - Spagna

Ore 20 - Polonia – Lettonia

Pool II

Ore 12.30 - Ungheria - Grecia

Ore 15.00 - Germania - Bulgaria

Ore 17.30 - Francia - Lituania

Ore 20.00 - Finlandia - Paesi Bassi



Giovedì 2 luglio - Gara 2

Pool I

Ore 12.30 - Polonia - Spagna

Ore 15.00 - Turchia - Belgio

Ore 17.30 - ITA - Repubblica Ceca

Ore 20.00 - Lettonia - Islanda

Pool II

Ore 12.30 - Paesi Bassi - Bulgaria

Ore 15.00 - Finlandia - Francia

Ore 17.30 - Lituania - Ungheria

Ore 20.00 - Grecia - Germania



Venerdì 3 luglio - Gara 3

Pool I

Ore 12.30 - Repubblica Ceca - Islanda

Ore 17.30 - ITA - Belgio

Ore 17.30 - Polonia - Turchia

Ore 20.00 - Lettonia - Spagna

Pool II

Ore 12.30 - Francia - Paesi Bassi

Ore 15.00 - Bulgaria - Grecia

Ore 17.30 - Germania - Lituania

Ore 20.00 - Ungheria – Finlandia

Sabato 4 luglio - riposo



Domenica 5 luglio - Gara 4

Pool I

Ore 12.30 - Repubblica Ceca - Belgio

Ore 15.00 - Spagna - Islanda

Ore 17.30 - ITA - Polonia

Ore 20 - Lettonia – Turchia

Pool II

Ore 12.30 - Finlandia - Germania

Ore 15.00 - Francia - Ungheria

Ore 17.30 - Lituania - Bulgaria

Ore 20.00 - Paesi Bassi - Grecia



Lunedì 6 luglio - Gara 5

Pool I

Ore 12.30 - Spagna - Turchia

Ore 15.00 - Repubblica Ceca - Polonia

Ore 17.30 - Belgio - Islanda

Ore 20.00 - Lettonia – ITA

Pool II

Ore 12.30 - Bulgaria - Finlandia

Ore 15.00 - Ungheria - Paesi Bassi

Ore 17.30 - Grecia - Lituania

Ore 20.00 - Germania - Francia

Martedì 7 luglio - riposo



Mercoledì 8 luglio - Gara 6

Pool I

Ore 12.30 - Belgio - Polonia

Ore 15.00 - Spagna - ITA

Ore 17.30 - Turchia - Islanda

Ore 20.00 - Repubblica Ceca – Lettonia

Pool II

Ore 12.30 - Ungheria - Germania

Ore 15.00 - Finlandia - Grecia

Ore 17.30 - Paesi Bassi - Lituania

Ore 20.00 - Francia - Bulgaria



Giovedì 9 luglio - Gara 7

Pool I

Ore 12.30 - Turchia - ITA

Ore 15.00 - Polonia - Islanda

Ore 17.30 - Spagna - Repubblica Ceca

Ore 20.00 - Belgio – Lettonia

Pool II

Ore 12.30 - Grecia - Francia

Ore 15.00 - Germania - Paesi Bassi

Ore 17.30 - Lituania - Finlandia

Ore 20.00 - Bulgaria - Ungheria

Venerdì 10 luglio - Riposo



Sabato 11 luglio - Semifinali

Ore 15 - 1^ Pool I - 2^ Pool II

Ore 18 - 1^ Pool II - 2^ Pool I

Domenica 12 luglio - Finali

Ore 15.00 - Finale 3°-4° posto

Ore 18.00 - Finale 1°-2° posto

Le curiosità sulla competizione

L’Italia ha vinto, nelle passate edizioni degli Europei Under18 femminili, 3 medaglie d’oro (Spagna 1995, Repubblica ceca 2001 e 2022); 5 medaglie d’argento (Croazia 2003, Turchia 2011, Montenegro - Serbia 2013, Paesi Bassi 2017, Bulgaria 2018); 4 medaglie di bronzo (Estonia 2005, Repubblica Ceca 2007, Paesi Bassi 2009, Romania - Grecia 2024). La nazionale azzurra è, quindi, salita sul podio 12 volte, da quando esiste la competizione, oltre ad aver vinto la prima edizione in assoluto a metà anni ‘90.