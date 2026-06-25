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VNL: l'Italia in giornata no si arrende all' Ucraina

VNL: l'Italia in giornata no si arrende all' Ucraina

Seconda sconfitta consecutiva, dopo quella di ieri contro la Bulgaria, per gli azzurri che al cospetto di Plotnytskyi e soci si arrendono 3-0 (25-23; 25-19; 25-16)
4 min
TagsVNLItaliaUcraina
LUBIANA (SLOVENIA)- Per la nazionale tricolore maschile è arrivata questa sera la seconda sconfitta della pool 6 in Slovenia, alla Stožice Arena infatti l’Italia è stata superata 3-0 (25-23, 25-19, 25-16) dall’Ucraina, al termine di una gara durante la quale gli azzurri hanno provato a contrastare il gioco ucraino. L’Italia domani tornerà nuovamente in campo alla Stožice Arena alle ore 20 per affrontare il Brasile in diretta su DAZN e in streaming su VBTV.

Ferdinando De Giorgi per il match di oggi contro l’Ucraina ha scelto la diagonale Sbertoli- Rychlicki, martelli Porro e Bottolo, centrali Mosca-Sanguinetti e Laurenzano libero. 
Coach Lozano ha invece schierato Synytsia palleggiatore, Tupchii opposto, Shchurov e Semeniuk centrali, Plotnytskyi e Yanchuk schiacciatori, Pampushko libero 

 Nel primo set dopo una fase di sostanziale equilibrio l'Ucraina è andata per prima avanti nel punteggio trovando il + 2 (9-7). Gli ucraini negli scambi successivi sono stati bravi a mantenere sempre 2-3 punti di vantaggio sugli azzurri. L'Italia con Porro al servizio ha trovato il nuovo pareggio sul 13-13. Nella fase centrale del set le due squadre sono state per lunghi tratti a contatto (16-16) e il successivo muro azzurro ha regalato il punto del sorpasso (17-16). Nelle fasi finali l'equilibrio è tornato protagonista con le due squadre che si sono alternate al comando (20-19, 20-21). Qui doppio cambio operato da De Giorgi con Porro-Bovolenta al posto di Sbertoli- Rychlicki. Nel finale l'Ucraina ha impresso l'accelerata decisiva e ha chiuso al secondo set ball disponibile con un attacco di Plotnytskyi. 
Partenza a razzo per l'Ucraina nel secondo set che si porta sul (5-1). Gli azzurri quindi sono stati costretti ad inseguire e trovato poi il -2 (11-13) con Rychlicki. L'Ucraina subito dopo ha preso nuovamente il comando delle operazioni e imposto il proprio gioco trovando con Yanchuk il + 4 (16-12) che ha costretto il CT azzurro a chiamare il time out. L’Ucraina a questo punto non ha più lasciato il comando, nel finale Cortesia appena entrato è stato bravo ad annullare due set ball, prima del punto finale messo a segno da Plotnytskyi 25-19. Italia 0, Ucraina 2. 
Nel terzo set la formazione ucraina subito avanti e in controllo per quasi l'intera durata del parziale. L'Italia nella fase centrale ha provato a reagire ma alla fine l'Ucraina ha messo a terra il pallone del 25-16 che ha decretato la fine del match.

CALENDARIO E RISULTATI

Pool 6 (Lubiana, Slovenia) 24-28 giugno 

Mercoledì 24 giugno: Italia-Bulgaria 2-3 (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15); Ucraina-Brasile 3-1 (29-27, 22-25, 25-22, 25-21; Slovenia-Canada 3-1 (25-23, 23-25, 25-10, 25-23)

Giovedì 25 giugno: Italia-Ucraina 0-3 (23-25, 19-25, 16-25)

Venerdì 26 giugno: ore 16:30 Ucraina-Canada; ore 20:00 Brasile-Italia; ore 20:30 Slovenia-Bulgaria. 

Sabato 27 giugno: ore 16:30 Bulgaria-Canada. 

Domenica 28 giugno: ore 13:00 Bulgaria-Ucraina; ore 16:30 Canada-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Brasile; ore 20:30 Slovenia-Italia.

 

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