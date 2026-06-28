La Nazionale Femminile B prepara i Giochi del Mediterraneo
MILANO-Nuova settimana di lavoro per la nazionale femminile B. Domani, lunedì 29 giugno, coach Carlo Parisi ritroverà il suo gruppo per riprendere la preparazione in vista dei Giochi del Mediterraneo. Appuntamento presso il Centro Pavesi di Milano.
Le atlete convocate
Valeria Battista (UYBA Volley), Asia Bonelli (Volley Macerata), Sara Caruso (Pol. Consolini), Binto Diop (Cuneo Granda Volley), Giorgia Frosini (Volley Talmassons), Islam Gannar (Volley Talmassons), Beatrice Gardini (Perugia Volley), Alice Nardo (Pol. Consolini), Sara Panetoni (Polisportiva Consolini), Federica Pelloni (UYBA Volley), Francesca Scola (Volley Talmassons), Alice Alexandra Tanase (Azzurra Volley Firenze). Invitate a prendere parte agli allenamenti della nazionale B anche le atlete Giulia Savioli (Pallavolo Scandicci) e Alice Guerra (Pallavolo Anderlini).