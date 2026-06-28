Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 28 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Slovenia-Italia: dove vedere la sfida di Nations League in diretta tv e in streaming

Dopo il successo sul Brasile seguito ai ko con Bulgaria e Ucraina, la Nazionale di De Giorgi torna in campo a Lubiana: tutti i dettagli
3 min
TagsItalvolleyVNLVolley

Dopo la vittoria sul Brasile l'Italvolley torna in campo contro i padroni di casa della Slovenia nella gara che chiuderà il cammino azzurro nella Pool D di Nations League a Lubiana, dove i ragazzi di Fefè De Giorgi avevano iniziato perdendo con la Bulgaria e poi con l'Ucraina (mentre nella settimana canadese di Ottawa era arrivato un ko con la Francia, seguito poi dai successi contro Germania, Turchia e Usa).

A che ora si gioca Slovenia-Italia di Nations League

Un esame di maturità per la baby Italia del ct De Giorgi il match contro la Slovenia in programma oggi (domenica 28 giugno, ore 20:30) a Lubiana, dove in questi giorni i padroni di casa (guidati dal commissario tecnico italiano Fabio Soli) hanno già sconfitto Canada (3-1), Bulgaria (3-2) e Brasile (3-0).

Slovenia-Italia: dove vederla in tv e in streaming

La sfida di Nations League in programma a Lubiana tra la Slovenia e l'Italia sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn e VBTV. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

 

 

I 14 azzurri convocati per la Pool 6 di Lubiana

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 8. Riccardo Sbertoli
Centrali: 14. Gianluca Galassi, 16. Lorenzo Cortesia, 18. Giovanni Sanguinetti, 30. Leandro Mosca
Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro
Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta
Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace
Lo staff è composto da: Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).

I 14 della Slovenia guidata dall'italiano Soli

Palleggiatori: 3. Uros Planinsic.
Schiacciatori: 7. Luka Marovt, 8. Rok Bracko, 17. Tine Urnaut (C), 19. Rok Mozic, 24. Nejc Najdic, 25. Klemen Sen.
Centrali: 2. Alen Pajenk, 4. Jan Kozamernik, 10. Saso Stalekar.
Opposti: 1. Toncek Stern, 20. Nik Mujanović.
Liberi: 12. Grega Okroglic, 13. Jani Kovacic.
C.T.: Soli Fabio.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

Da non perdere

VNL, orgoglio Italia: battuto il BrasileLa 'rivincita' di Blengini su De Giorgi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS