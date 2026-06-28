Slovenia-Italia: dove vedere la sfida di Nations League in diretta tv e in streaming

Dopo la vittoria sul Brasile l'Italvolley torna in campo contro i padroni di casa della Slovenia nella gara che chiuderà il cammino azzurro nella Pool D di Nations League a Lubiana , dove i ragazzi di Fefè De Giorgi avevano iniziato p erdendo con la Bulgaria e poi con l'Ucraina (mentre nella settimana canadese di Ottawa era arrivato un ko con la Francia , seguito poi dai successi contro Germania, Turchia e Usa ).

A che ora si gioca Slovenia-Italia di Nations League

Un esame di maturità per la baby Italia del ct De Giorgi il match contro la Slovenia in programma oggi (domenica 28 giugno, ore 20:30) a Lubiana, dove in questi giorni i padroni di casa (guidati dal commissario tecnico italiano Fabio Soli) hanno già sconfitto Canada (3-1), Bulgaria (3-2) e Brasile (3-0).

Slovenia-Italia: dove vederla in tv e in streaming

La sfida di Nations League in programma a Lubiana tra la Slovenia e l'Italia sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn e VBTV. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

I 14 azzurri convocati per la Pool 6 di Lubiana

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 16. Lorenzo Cortesia, 18. Giovanni Sanguinetti, 30. Leandro Mosca

Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

Lo staff è composto da: Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Roberto Ciamarra (2° Allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Oscar Berti (Preparatore Atletico), Francesco Lanzani (Medico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).

I 14 della Slovenia guidata dall'italiano Soli

Palleggiatori: 3. Uros Planinsic.

Schiacciatori: 7. Luka Marovt, 8. Rok Bracko, 17. Tine Urnaut (C), 19. Rok Mozic, 24. Nejc Najdic, 25. Klemen Sen.

Centrali: 2. Alen Pajenk, 4. Jan Kozamernik, 10. Saso Stalekar.

Opposti: 1. Toncek Stern, 20. Nik Mujanović.

Liberi: 12. Grega Okroglic, 13. Jani Kovacic.

C.T.: Soli Fabio.