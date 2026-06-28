Slovenia-Italia diretta Nations League: segui la partita degli azzurri LIVE

LUBIANA (SLOVENIA) - Dopo il successo in quattro set sul Brasile, l'Italvolley torna in campo contro i padroni di casa della Slovenia, allenata da Fabio Soli. La partita, che chiuderà il cammino azzurro nella Pool D di Nations League a Lubiana, fornirà ulteriori indicazioni alla Nazionale italiana del ct Fefè De Giorgi, reduce dai ko con Bulgaria e Ucraina. In precedenza, nella settimana canadese di Ottawa, gli azzurri erano usciti sconfitti dal duello con la Francia, seguito poi dai successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.