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domenica 28 giugno 2026
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Slovenia-Italia diretta Nations League: segui la partita degli azzurri LIVE

Reduce dal successo in quattro set contro il Brasile, la Nazionale di De Giorgi torna in campo a Lubiana per il quarto match della Pool D: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsVolleyball Nations League 2026SloveniaItalia
Aggiorna

LUBIANA (SLOVENIA) Dopo il successo in quattro set sul Brasile, l'Italvolley torna in campo contro i padroni di casa della Slovenia, allenata da Fabio Soli. La partita, che chiuderà il cammino azzurro nella Pool D di Nations League a Lubiana, fornirà ulteriori indicazioni alla Nazionale italiana del ct Fefè De Giorgi, reduce dai ko con Bulgaria Ucraina. In precedenza, nella settimana canadese di Ottawa, gli azzurri erano usciti sconfitti dal duello con la Francia, seguito poi dai successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

20:10

I convocati di Soli per Slovenia-Italia

Sono 14 i giocatori convocati dal ct Fabio Soli per Slovenia-Italia:

Palleggiatori: 3. Uros Planinsic.
Schiacciatori: 7. Luka Marovt, 8. Rok Bracko, 17. Tine Urnaut (C), 19. Rok Mozic, 24. Nejc Najdic, 25. Klemen Sen.
Centrali: 2. Alen Pajenk, 4. Jan Kozamernik, 10. Saso Stalekar
Opposti: 1. Toncek Stern, 20. Nik Mujanović
Liberi: 12. Grega Okroglic, 13. Jani Kovacic

20:00

Gli azzurri convocati per Slovenia-Italia

Questi i convocati di De Giorgi per la Pool 6 di Lubiana:

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 8. Riccardo Sbertoli
Centrali: 14. Gianluca Galassi, 16. Lorenzo Cortesia, 18. Giovanni Sanguinetti, 30. Leandro Mosca
Schiacciatori: 9. Francesco Sani, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 17. Luca Porro
Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta
Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

19:50

Il cammino dell'Italia in Nations League

Italia a 13 punti e ancora a caccia di un posto nelle Final Eight: quattro vittorie e tre sconfitte per gli azzurri, che stasera contro i ragazzi del ct italiano Soli si giocheranno gran parte del percorso nella massima competizione internazionale itinerante.

19:40

La Slovenia sfrutta il fattore casalingo

La Slovenia campione di casa ha approfittato della tappa locale per spadroneggiare nei match precedenti: tre vittorie su tre con Canada, Bulgaria e Brasile.

19:35

Azzurri nell'inferno d Lubiana, ma con un Brasile nel motore

Ultimo appuntamento in terra slovena per gli azzurri di De Giorgi, che affronteranno l'inferno di Lubiana con una nuova autostima dopo il successo sul Brasile, seguito ai dolorosi ko con Bulgaria e Ucraina, sommatisi alla sconfitta nell'esordio della tappa di Ottawa con la Francia.

19:30

Slovenia-Italia, Nations League 2026: data e orario del match

La sfida tra i padroni di casa sloveni e gli azzurri, valida come quarto incontro della Pool D della Volleyball Nations League 2026, è in programma oggi - domenica 28 giugno - alla 'Stozice Arena' di Lubiana con inizio fissato per le ore 20:30.

Stozice Arena, Lubiana (Slovenia)

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