VNL: la vittoria sulla Slovenia avvicina l' Italia alle Finals

La quinta vittoria comunque riporta l'Italia al sesto posto della classifica generale, in piena corsa per un posto nelle Finals di Ningbo.

Gli azzurri, questa sera, all'Arena Stozice, gremita in ogni ordine di posto, si sono imposti in rimonta, per 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-20). al termine di una gara spettacolare e intensa, grazie ad una prestazione collettiva di notevole spessore,sia dei titolari sia di coloro che sono subentrati a partita in corso, proprio come aveva sottolineato il tecnico azzurro dopo la gara con i verdeoro.

Daniele Lavia, questa sera, ha collezionato la sua 150esima presenza con la Nazionale seniores.

Quella di oggi è l’undicesima vittoria della Nazionale italiana nelle diciassette partite ufficiali disputate contro la Slovenia. L’Italia, dunque, ha aggiunto un ulteriore mattoncino e può guardare con fiducia alla terza e ultima tappa di VNL, in programma, come noto, a Kansai (Giappone) dal 15 al 19 luglio.

Gli azzurri faranno rientro domani mattina con un bus che partirà da Lubiana e raggiungerà Venezia intorno alle ore 10. L’Italia poi dopo qualche giorno di riposo, si ritroverà giovedì 2 luglio a Cavalese per continuare la preparazione.

Come formazione titolare questa sera coach De Giorgi ha confermato il sestetto sceso in campo con il Brasile: diagonale formata da Riccardo Sbertoli e Alessandro Bovolenta, Luca Porro e Mattia Bottolo gli schiacciatori, Giovanni Sanguinetti e Lorenzo Cortesia centrali e Laurenzano libero.

La Slovenia di Fabio Soli in campo con Stern, Pajenk, Planinsic, Kozamernik, Urnaut, Mozic e Kovacic libero. §Primo set cominciato subito con grande intensità. In avvio un mani out di Luca Porro ha condotto sul 2-2. Con il passare delle azioni, però, la Slovenia ha trovato il break (2-4). Time out chiamato da De Giorgi. Al rientro in campo, qualche errore di troppo degli azzurri e l’attacco efficace sloveno, hanno prodotto il +4 (4-8) per la formazione di casa. Nelle battute successive l’inerzia non è cambiata con l’Italia, poco precisa al servizio, costretta ad inseguire (8-11, 12-15).

La fase centrale del set è stata vibrante con l’Italia che ha provato a reagire e ha ricucito fino al -1 (17-18). Nel finale dentro Rychlicki e Lavia, e Italia dopo aver annullato due palle set ha commesso un errore al servizio con Paolo Porro e la Slovenia ha chiuso in proprio favore 25-23.

Parte bene l’Italia nel secondo set e con Bovolenta al servizio va sul (4-1) che costringe coach Soli a spendere un time-out. Con il passare delle azioni la partita è salita ancora di intensità e l'Italia ha mostrato i muscoli con Bovolenta protagonista (12-8, 16-10). I minuti successivi hanno visto gli azzurri tenere alta la concentrazione, mantenendo a giusta distanza gli avversari. Sul 20-16 Italia dentro Lavia per Porro. Nel finale l’Italia ha chiuso il set sul 25-19 grazie all’attacco vincente di Mattia Bottolo. Alessandro Bovolenta ha chiuso il set con 12 punti e 3 ace.

Nel terzo set dopo una fase di sostanziale equilibrio. Successivamente l’Italia avanti (5-4) ha subito il ribaltamento nel punteggio andando sotto -2 (5-7) e De Giorgi ha chiamato un time out per dare nuove indicazioni e gli azzurri al rientro in campo trovano presto il pareggio (7-7). La gara è proseguita sui binari dell’equilibrio nel punteggio (10-10). A questo punto una nuova fiammata dell’Italia ha prodotto il +3 (13-10). Lavia e compagni hanno progressivamente preso in mano la situazione (18-13, 20-15) fino al 25-18 firmato da Sanguinetti.

Quarto set cominciato ancora con le due squadre a contatto (3-3, 4-4). Successivamente l’Italia ha trovato il primo break +2 (7-5), ma la Slovenia ha prontamente reagito e gli azzurri sono andati sollo -1 (7-8). L’ace di Bottolo ha dato il nuovo vantaggio (9-8). In questa fase di nuovo fuori la Slovenia che ha compiuto il controsorpasso (11-12) e ha allungato fino al (11-14). Nella parte centrale del set la squadra di coach Soli è stata brava a tenere il vantaggio (17-14). Nel finale l’Italia diventa super al servizio con Sani e Bovolenta e chiude 25-20.

Le parole del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi

« Oggi volevamo continuare quello che stiamo facendo dall’inizio con una disponibilità di squadra importante e oggi di nuovo i ragazzi l’hanno data e chi è entrato da dato una mano. Il primo set è stato combattuto, noi abbiamo gestito male la quantità di errori e di battute. Perché potevamo avere più benefici anche senza rischiare così tanto. Sono ragazzi però che hanno la capacità di migliorare la situazione nel corso della partita e questo è molto importante. Essere disponibili vuol dire credere anche nel talento che hanno come l’allenatore crede nel loro talento. Quando poi si giocano 4 partite in 5 giorni è necessario che tutti diano il proprio contributo. Abbiamo poi vinto contro una Slovenia in casa loro che ha collezionato ben tre vittorie in questa pool. Abbiamo quindi consolidato questo atteggiamento di squadra. Dobbiamo ora chiudere questo percorso nella prossima tappa in Giappone. Quella che abbiamo chiuso è stata una tappa molto impegnativa anche dal punto di vista tecnico con squadre molto attrezzate. Ora concentrati sull’ultima pool, i posti come sappiamo sono 7 e quindi ci potrà essere spazio per distrazioni anche perché c’è un gruppo di squadre raccolte in pochi punti, questo a dimostrazione anche dell’equilibrio che si è creato e ci prepariamo per lo sprint finale ».

Le parole di Daniele Lavia

« Sapevamo sarebbe stata una partita impegnativa. Loro in casa esprimono ancora di più il loro gioco. All’inizio ci hanno un po’ sopresi con tanta aggressività Poi ci siamo detti che dovevamo alzare il nostro livello di gioco soprattutto sulla battuta e ricezione. Fatto questo il risultato poi è girato in nostro favore. E’ stato bello giocare in questo palazzetto pieno e torniamo a casa anche con un bel bottino di vittorie. 150 presenze? Devo dire che sono tante e mi auguro di arrivare a un numero ancora più alto. Raggiungere questa cifra stasera da capitano è ancora più speciale. Abbiamo visto che questa VNL è un torneo davvero difficile perché il livello si è innalzanto molto. Tornare a casa con 5 vittorie in totale è molto positivo e iniziare la prossima tappa in Giappone con questo numero è molto importante. L’obiettivo è migliorare giorno per giorno partita dopo partita ».

Il tabellino

ITALIA – SLOVENIA 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-20)

ITALIA: Bottolo 15, Cortesia 2, Bovolenta 22, Porro L. 6, Sanguinetti 11, Sbertoli 2, Laurenzano (L). Porro P., Sani, Rychlicki 1, Lavia 4, Galassi 6. N.e.: Pace, Mosca. All. De Giorgi

SLOVENIA: Pajenk, Planinsic 1, Mozic 19, Kozamernik 5, Stern 15, Urnaut 4, Kovacic (L). Stalekar 2, Okroglic, Mujanovic 4, Sen, Bracko 1, Krzic 1, Najdic. All. Soli

Durata set: 29', 21', 24', 27' Tot: 101’

Italia: a 9, bs 25, mv 7, et 30

Slovenia: a 5, bs 16, mv 3, et

I RISULTATI

Pool 6 (Lubiana, Slovenia) 24-28 giugno

Mercoledì 24 giugno: Italia-Bulgaria 2-3 (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15); Ucraina-Brasile 3-1 (29-27, 22-25, 25-22, 25-21; Slovenia-Canada 3-1 (25-23, 23-25, 25-10, 25-23)

Giovedì 25 giugno: Italia-Ucraina 0-3 (23-25, 19-25, 16-25), Slovenia-Bulgaria Venerdì 26 giugno: Ucraina-Canada 3-1 (25-19, 25-23, 18-25, 25-23); Italia-Brasile 3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-23)

Sabato 27 giugno: Bulgaria-Canada 3-2 (25-27, 25-22, 21-25, 25-18, 15-11)

Domenica 28 giugno: Bulgaria-Ucraina 3-1 (25-20, 18-25, 25-23, 25-17); Canada-Brasile 2-3 (17-25, 25-23, 26-28, 25-22, 15-17); Italia – Slovenia 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-20).