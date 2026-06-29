Europei U.22 Maschili: esordio vincente per l'Italia contro la Bulgaria

ALBUFEIRA (PORTOGALLO)- Buona la prima per l’Italia agli Europei Under 22 maschili che vince il match contro la Bulgaria con il risultato di 3-0 (26-28, 22-25, 20-25). Di fronte, all’esordio continentale, c’era la squadra di coach Daniel Peev, ricca di altezze e talento, che, però, è riuscita a mettere davvero in difficoltà gli azzurri solo nel primo set quando i ragazzi di Vincenzo Fanizza si sono rimboccati le maniche per uscire da una situazione di forte difficoltà (sotto 10-6 e 17-13), vincendo poi il parziale ai vantaggi e portando l’inerzia della gara a proprio favore.

Domani, martedì 30 giugno, alle ore 16 italiane, gli azzurrini affronteranno la Repubblica Ceca per il secondo match della fase a gironi, mentre mercoledì 1 luglio, alle ore 21.30, sarà la volta della Francia.

Durante un primo set combattutissimo, l'Italia annulla due tentativi di fuga della Bulgaria (10-6 e 17-13), impatta sul 20-20 e, ai vantaggi, piazza il sorpasso decisivo grazie a due punti finali di Mati (un attacco e un muro) e a un fallo fischiato a Velichkov, che chiude il parziale 28-26. Sull'onda dell'entusiasmo, gli azzurrini partono forte anche nel secondo set (0-3), resistono al rientro dei padroni di casa e, trascinati da un buon gioco dai nove metri, si impongono 25-22 portandosi sul 2-0. Nel terzo set, regna l'equilibrio nelle fasi iniziali, poi la formazione di Vincenzo Fanizza cambia marcia, allunga fino all'11-15 e consolida il vantaggio con l'ace di Zlatanov che vale il 20-13, indirizzando definitivamente il match che si chiude sul 20-25.

Il tabellino

ITALIA - BULGARIA U 22 3-0 (28-26, 25-22, 25-20)

ITALIA: Zlatanov 13, Mati 11, Frascio 16, Magliano 8, Benacchio 3, Cappadona, Loreti (L), Costa, Mariani 1, ne. Morazzini (L), Khotsievitch, Fedrici, Taiwo, Sandu. All. Fanizza.

BULGARIA: Ivanov 10, Peychinov 2, Georgiev 11, Velichkov 13, Kozelov 6, Zhekov 2, Petrov Yasen (L), Uzunov, Hristov, Manolev, Valev, ne. Nikolov, Petrov Zahn (L). All. Peev.

Durata: 35', 32', 28' Tot: Tot: 95’

Italia: 5 a, 15 bs, 6 mv, 25 et

Bulgaria: 5 a, 19 bs, 3 mv, 30 et

FASE A GIRONI

Pool I: Israele, Polonia, Portogallo, Ucraina

Pool II: Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Italia

IL CALENDARIO E I RISULTATI DEGLI AZZURRINI NELLA POOL II

Bulgaria - Italia 0-3 (26-28, 22-25, 20-25)

Italia - Repubblica Ceca (30 giugno - ore 16 italiane)

Italia - Francia (1 luglio - ore 21.30)



