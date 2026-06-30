Gli azzurri dal 2 luglio in raduno a Cavalese
CAVALESE (TRENTO)- La Nazionale maschile, dopo qualche giorno di riposo, tornerà a radunarsi e ad allenarsi a Cavalese.
Un primo gruppo di atleti lavorerà in Val di Fiemme da giovedì 2 luglio, mentre i reduci dagli impegni della seconda week di VNL, giocata a Lubiana, si aggregheranno a partire da sabato 4 luglio.
L'Italia come noto, il 5 luglio alle ore 18, giocherà un'amichevole internazionale con l'Argentina alla BTS Arena di Trento.
Nel primo gruppo di 14 atleti ci saranno, tra gli altri, Fabio Balaso, Simone Giannelli e Yuri Romanò, che cominceranno di fatto l’attività estiva 2026 con la Nazionale.
I 14 convocati dal 2 luglio:
Palleggiatori: Fabio Boninfante, Simone Giannelli
Centrali: Roberto Russo, Francesco Comparoni, Andrea Truocchio
Schiacciatori: Tim Held, Giulio Magalini, Alessandro Michieletto, Federico Roberti, Mattia Orioli, Tommaso Ichino
Opposti: Tommaso Guzzo, Yuri Romanò
Liberi: Fabio Balaso
Lo staff :
Giacomo Tomasello (Allenatore), Alberto Salmaso (Scoutman), Alessio Carraro (Assistente Preparatore Atletico), Fabio Rossin (Fisioterapista), Piero Benelli (Medico), Andrea Altamura (Team Manager).
I 13 atleti convocati dal 4 luglio:
Palleggiatori: Paolo Porro, Riccardo Sbertoli
Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi*, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia*, Luca Porro, Francesco Sani
Opposti: Alessandro Bovolenta
Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace
**in raduno dal 3 luglio