ALBIFEIRA (PORTOGALLO)- Sconfitta per gli azzurrini agli Europei Under 22 di Albufeira (Portogallo). L’Italia cede contro la Repubblica Ceca 1-3 (18-25, 21-25, 25-20, 16-25) dopo l’esordio vincente di ieri contro la Bulgaria. Di fronte, gli azzurrini di Vincenzo Fanizza si sono trovati una compagine fisica e sugli scudi, che ha attaccato forte e con grande grinta: al 52% in attacco dei ragazzi di coach Nekola si è contrapposto il 48% degli azzurrini, mentre, parlando di muro, 8-14 è il parziale registrato per i punti in questo fondamentale (meglio anche in battuta, 5-10 gli ace). Top scorer di giornata, Vaclav Seidl con 21 punti. All’Italia è mancata la lucidità nel secondo parziale quando, avanti per più di metà set, ha subito la rimonta degli est europei. Domani, alle 21.30 (ora italiana), la sfida decisiva contro la Francia. Di ogni Pool, le prime due passano alle semifinali, in programma venerdì 3 luglio (le finali per le medaglie sono invece programmate per sabato 4 luglio).