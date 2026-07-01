Europei U 18 Femminile: l'Italia batte l'Islanda all'esordio

RIGA (LETTONIA)- Una gara a senso unico quella vista in Lettonia all’esordio degli Europei Under 18 femminili. L’Italia di coach Stefano Gregoris batte l’Islanda con un secco 3-0 (25-14, 25-11, 25-10) al termine di un match in cui la differenza tecnica e fisica è apparsa da subito considerevole in tutti i fondamentali (9-0 il parziale nei muri vincenti). Doppia cifra in attacco per Monari Gamba (14 punti per lei con il 75% in attacco) e per Gordon e Legrenzi (12 e 10 punti). Domani, alle ore 16.30 ora italiana, la seconda gara della Pool I di questi Europei Under1 8. Le ragazze di Gregoris si troveranno di fronte la Repubblica Ceca, sempre a Riga, in Lettonia.

L’Italia avanza subito nel primo set sull’8-5. Due ace di Airhienbuwa e un muro di Gordon spezzano il set con le azzurrine che si portano avanti subito di 7: 12-5. Il punto di prima intenzione in palleggio di Manda firma il +11 per l’Italia 19-8. Il set si chiude con un punto da posto due di Monari Gamba: 25-14. Il secondo set parte in equilibrio: 3-3. Come nel primo set, la qualità delle azzurrine si fa vedere (8-5) e sul 14-7, coach Thelma Dogg Greatarsdot chiede time out. Il 16-8 è un ingresso con ace di Russo. Campo anche per Cantoni in cabina di regia e l’ace di Legrenzi chiude il secondo set sul 25-11. Terzo set sulla falsariga dei primi due: 8-3. L’ace di Gordon vale il +9 (13-4). Il match scivola via senza problemi per le azzurrine con un vantaggio di 18-5. Il set e il match si chiudono con un attacco vincente di Tessariol (25-10). Domani, sarà la volta della Repubblica Ceca (ore 16.30 italiane).

Il tabellino

ITALIA - ISLANDA 3-0 (25-14, 25-11, 25-10)

ITALIA: Faleschini 2, Legrenzi 10, Manda 2, Monari Gamba 14, Airhienbuwa 4, Gordon 12, grossi (L), Tessariol 1, La tella, Gibelli 2, Russo 1, Cantoni 1, ne. Boufandar. All. Gregoris

ISLANDA: Arnadottir 1, Btynjulfsdottir 2, Jansdottir, Emilsdottir 3, Andreadottir 6, Juliusdottir 1, Gautadottir (L), Haforsdottir, Siguradottir, Bjorndottir (L), Kristijansdottir 1, Valsdottir 4, Gumundottir, ne. Orsdottir. All. Dogg Gretarsdot

Durata Set: 22’, 22’, 21’ Tot: 65'

Italia: 14 a, 9 bs, 9 mv, 17 et

Islanda: 2 a, 12 bs, 0 mv, 35 et

FASE A GIRONI

Pool I: Italia, Belgio, Repubblica Ceca, Islanda, Lettonia, Polonia, Spagna e Turchia

Pool II: Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lituania e Paesi Bassi.

I RISULTATI NELLA FASE A GIRONI DELL’ITALIA

Italia - Islanda 3-0 (25-14, 25-11, 25-10)

Italia - Repubblica Ceca (2 luglio, 16.30 ora italiana)

Italia - Belgio (3 luglio 16.30 ora italiana)

Italia - Polonia (5 luglio 16.30 ora italiana)

Lettonia - Italia (6 luglio 19.00 ora italiana)

Spagna - Italia (8 luglio 14.00 ora italiana)

Turchia - Italia (9 luglio 11.30 ora italiana)