Europei U.22 maschili: l'Italia eliminata dopo il ko con la Francia
ALBUFEIRA (PORTOGALLO)-Gli azzurrini escono dagli Europei Under 22 dopo la sconfitta arrivata in serata contro la Francia per 2-3 (31-33, 25-19, 20-25, 25-18, 11-15). Un match che si era messo sui binari migliori (partenza super dell’Italia 6-0 nel primo set) ma che poi ha visto salire in cattedra una Francia sicuramente potente e solida con l’Italia costretta a rincorrere. Top scorer di giornata, nonostante la sconfitta, Diego Frascio, autore di 30 punti (6 ace). Passano alle semifinali le prime due classificate di ogni girone: Israele e Polonia nella Pool I, Francia e Repubblica Ceca nella Pool II. Gli accoppiamenti delle semifinali saranno quindi: Israele - Repubblica Ceca e Francia - Polonia.
L’Italia parte fortissimo (6-0) con due ace di Kothsevitch e un muro di Mati, ma la Francia rientra subito in partita e si aggiudica un combattutissimo primo set ai vantaggi (31-33), nonostante l’ace del 24-24 firmato da Mati. Gli azzurri reagiscono nel secondo parziale, prendono il largo grazie all’ace di Zlatanov e a un muro di Frascio, e chiudendo 25-19 con il primo tempo vincente di Taiwo. Nel terzo set la Francia mantiene sempre uno-due break di vantaggio e torna avanti nel conto dei set con l’attacco decisivo di Wa-Bala (22-25). L’Italia, pur già fuori dalla corsa alle semifinali, non si arrende e domina il quarto parziale (25-18), trascinando la sfida al tie-break. Nel quinto set la Francia passa avanti al cambio campo e resiste al tentativo di rimonta degli azzurri, chiudendo 11-15.
Il tabellino
ITALIA - FRANCIA 2-3 (31-33, 25-19, 20-25, 25-18, 11-15)
ITALIA: Khotsevitch 15, Mati 12, Frascio 30, Zlatanov 8, Taiwo 7, Mariani, Loreti (L), Morazzini, Fedrici, ne. Benacchio, Costa, Magliano. All. Fanizza
FRANCIA: Lapierre 10, Seddik 11, Kleynjans, Duflos-Rossi 11, Mare 11, Wa-Bala 11, Lopez (L), Duthoit, Martzulff, Loubeyre (L), Respaut 1, ne. Laurence. All. Belmadi
Durata: 36’, 24’, 28’, 22’, 16’ Tot: 126'
Italia: 10 a, bs 23, mv 14, 36 et
Francia: 1 a, bs 26, mv 7, 43 et
FASE A GIRONI:
LA CLASSIFICA
Pool I: Israele 6, Polonia 6, Ucraina 5, Portogallo 1
Pool II: Francia 7, Repubblica Ceca 7, Italia 4, Bulgaria 0
IL CALENDARIO E I RISULTATI DEGLI AZZURRINI NELLA POOL II
Bulgaria - Italia 0-3 (26-28, 22-25, 20-25)
Italia - Repubblica Ceca 1-3 (18-25, 21-25, 25-20, 16-25)
Italia - Francia 2-3 (31-33, 25-19, 20-25, 25-18, 11-15)