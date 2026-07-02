ALBUFEIRA (PORTOGALLO)-Gli azzurrini escono dagli Europei Under 22 dopo la sconfitta arrivata in serata contro la Francia per 2-3 (31-33, 25-19, 20-25, 25-18, 11-15). Un match che si era messo sui binari migliori (partenza super dell’Italia 6-0 nel primo set) ma che poi ha visto salire in cattedra una Francia sicuramente potente e solida con l’Italia costretta a rincorrere. Top scorer di giornata, nonostante la sconfitta, Diego Frascio, autore di 30 punti (6 ace). Passano alle semifinali le prime due classificate di ogni girone: Israele e Polonia nella Pool I, Francia e Repubblica Ceca nella Pool II. Gli accoppiamenti delle semifinali saranno quindi: Israele - Repubblica Ceca e Francia - Polonia.



L’Italia parte fortissimo (6-0) con due ace di Kothsevitch e un muro di Mati, ma la Francia rientra subito in partita e si aggiudica un combattutissimo primo set ai vantaggi (31-33), nonostante l’ace del 24-24 firmato da Mati. Gli azzurri reagiscono nel secondo parziale, prendono il largo grazie all’ace di Zlatanov e a un muro di Frascio, e chiudendo 25-19 con il primo tempo vincente di Taiwo. Nel terzo set la Francia mantiene sempre uno-due break di vantaggio e torna avanti nel conto dei set con l’attacco decisivo di Wa-Bala (22-25). L’Italia, pur già fuori dalla corsa alle semifinali, non si arrende e domina il quarto parziale (25-18), trascinando la sfida al tie-break. Nel quinto set la Francia passa avanti al cambio campo e resiste al tentativo di rimonta degli azzurri, chiudendo 11-15.