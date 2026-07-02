Europei U.18 femminili: l'Italia supera anche la Repubblica Ceca

RIGA (LETTONIA) -L’Italia batte la Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 25-23, 25-23) replicando l’esordio vincente di ieri contro l’Islanda agli Europei under18 femminili. Lo fa però contro un avversario di caratura maggiore, soprattutto a livello fisico, tenendo l’equilibrio nelle prime fasi dei tre set e salendo di intensità nei finali. Un 3-0 combattuto, anche un po’ sofferto in alcuni frangenti del match e per questo ancora più importante e bello. Buona la prova delle centrali Legrenzi (11 punti) e Airhienbuwa (10 punti), con ottime percentuali in attacco e un lavoro a muro determinante per il risultato finale. In doppia cifra, anche Monari

Il primo set vede le ragazze di Gregoris lottare contro avversarie fisiche e grintose. Sotto 5-8 e poi 6-9, le azzurrine mantengono la calma fino a recuperare terreno, affrontando il sorpasso decisivo sul 17-16, con Gregoris che fa prendere campo a Tessariol in posto due. La differenza la fa anche il muro (6-1 il parziale). Da 15 pari, il risultato passa a 22-17 per le azzurrine che chiudono il set con un ace di Manda sul 25-19. Il copione del secondo set è simile al primo con la Repubblica Ceca che parte forte nelle prime fasi e un equilibrio che, questa volta, non si spezzerà fino al 23-25. Le ragazze di coach Krpac annullano due set point alle azzurrine ma sono più fallose, soprattutto in battuta (il parziale si chiude, infatti, con l'errore dai nove metri di Subrtova). Nel terzo e ultimo set, le azzurrine partono bene (4-1), tenendo il vantaggio fino a metà set ma sempre con le ragazze della Repubblica Ceca sugli scudi. Le est europee passano avanti 12-15 con un buon turno in battuta di Kolacna. Il set scivola via punto a punto: 23-21 per l’Italia, la Repubblica Ceca lavora bene a muro ma alla fine il parziale e il match si chiudono con un’invasione a muro delle ceche. Domani, ore 16.30 italiane, c’è il Belgio.

Il tabellino

ITALIA - REPUBBLICA CECA 3 - 0 (25-19, 25-23, 25-23)

ITALIA: Manda 4, Monari Gamba 12, Airhienbuwa 10, Gordon, Faleschini 6, Legrenzi 11, Grossi (L), Tessariol 5, Russo, Cantoni, ne Boufandar, Cervi, Gibelli. All. Gregoris

REPUBBLICA CECA: Luzna, Subrtova 2, Statska 10, Remesova 13, Siruckova 8, Smiskova 6, Pavlikova (L), Luksikova (L), Topinkova, Pribylova, Necaskova 2, Kolacna, Sedlakova, ne Mouchova. All. Krpac

Durata: 27’, 30’, 29’ Tot: 86’

Italia: 4 a, 11 bs, 12 mv, 26 et

Repubblica Ceca: 6 a, 14 bs, 6 mv, 27 et