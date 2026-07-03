Europei U 18 Femminili: l'Italia supera anche il Belgio

RIGA (LETTONIA)-Terza vittoria consecutiva per le azzurrine di Stefano Gregoris agli Europei U18 femminili. L’Italia, inserita nella Pool I che si sta svolgendo a Riga (Lettonia), batte il Belgio 3-1 in una gara da montagne russe, a tratti in discesa, in altri più difficile, al cospetto di un avversario altalenante ma sicuramente ostico e capace di adattarsi, soprattutto a muro e in difesa. Top scorer del match, Ella Joosen del Belgio con 17 punti, mentre, per l’Italia, nella prima posizione del tabellino va Anita Tessariol con 15 punti (in doppia cifra anche le due centrali, Bianca Legrenzi e Zoe Airhienbuwa). Meno imponente, rispetto ai match contro Islanda e Repubblica Ceca, la differenza a muro fra le due squadre (12-9) e più numerosi gli ace del Belgio rispetto a quelli delle azzurrine (5-7 il parziale in questo fondamentale). Domani, il torneo osserva un giorno di riposo. Si torna in campo domenica 5 luglio, alle 16.30 italiane, contro la Polonia.

L'Italia parte forte nel primo set e prende subito il largo. Un ace di Tessariol vale il 17-10, il Belgio prova a rientrare fino al 18-13 ma le azzurrine controllano il vantaggio e chiudono 25-19 con Faleschini. Dominio italiano anche nel secondo parziale: Legrenzi firma l'8-5 e il punto del definitivo 25-12 dopo un allungo fino al 22-11.

Più combattuto il terzo set, il primo perso dalle azzurrine di Gregoris in questo Europeo. Dopo il 6-6 il Belgio passa avanti per la prima volta (7-8), cresce a muro e in difesa e scappa fino al 17-25, trascinato da Joosen e da un ace di Vandeven. Nel quarto set l'Italia ritrova subito ritmo e continuità (9-5), mantiene il controllo del gioco e chiude 25-21 sull'errore offensivo delle belghe.