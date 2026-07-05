Europei U 18 Femminili: l'Italia fa poker con la Polonia 

RIGA (LETTONIA)- Quarta vittoria consecutiva per le azzurrine agli Europei Under18 femminili in corso tra Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania). L’Italia torna a vincere 3-0 e questa volta lo fa contro la Polonia, nazione dalla cultura pallavolistica importante che contro le azzurrine oggi, a Riga, nel girone I, non ha potuto però esprimersi se non a tratti in difesa. L’Italia di Stefano Gregoris non ha lasciato molto per strada (solo 13 errori in tre set) facendo registrare una supremazia a muro (12-6) e in battuta (5-0 il parziale degli ace). Top scorer, Anita Tessariol con 16 punti e un ottimo 52% in attacco, mentre sul filo della rete è Bianca Legrenzi a farla da padrona con 9 punti a muro. Il prossimo appuntamento con la Pool I, per la gara numero 5, è previsto per domani, lunedì 6 luglio: alle ore 19 italiane, l’Italia affronta le padrone di casa della Lettonia.