VNL: l'Italia ad Hong Kong con Egonu, Orro, Sylla e Danesi

Le azzurre, a caccia del pass matematico per le Finals di Macao (22-26 luglio), avranno nel motore le big Sylla, Danesi, Egonu e Orro che rientrano in nazionale per la prima volta in stagione. La nostra nazionale affronterà alla Kai Tak Arena Ucraina, Belgio, Canada e Cina forti di una classifica generale che al momento le vede terze con 6 vittorie e 2 sconfitte alle spalle di Stati Uniti e Brasile.

Le 14 azzurre per la week 3 di Hong-Kong

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.

Lo staff tecnico azzurro

C.T.: Julio Velasco

2° Allenatore: Massimo Barbolini

Assistente All.: Juan Manuel Cichello

Preparatore Atletico: Pietro Muneratti

Scoutman: Massimiliano Taglioli

Medico: Monica Fabbri

Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi

Team Manager: Marcello Capucchi

Calendario Pool 8 – Hong-Kong (Cina)

8 luglio

Belgio – Rep. Dominicana ore 5:30

Ucraina – Italia ore 11:00

Cina – Canada ore 14:30

9 luglio

Belgio – Canada ore 11:00

Cina – Ucraina ore 14:30



10 luglio

Ucraina – Rep. Dominicana ore 11:00

Belgio – Italia ore 14:30

11 luglio

Italia – Canada ore 10:30

Cina – Rep. Dominicana ore 14:00

12 luglio

Belgio – Ucraina ore 5:00

Canada – Rep. Dominicana ore 10:30

Italia – Cina ore 14:00