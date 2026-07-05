VNL: l'Italia ad Hong Kong con Egonu, Orro, Sylla e Danesi
MILANO- L'Italia di Julio Velasco, con un volo diretto da Malpensa, è arrivata ad Hong Kong, per giocare la terza week intercontinentale di VNL che si consumerà dall'8 al 12 luglio.
Le azzurre, a caccia del pass matematico per le Finals di Macao (22-26 luglio), avranno nel motore le big Sylla, Danesi, Egonu e Orro che rientrano in nazionale per la prima volta in stagione. La nostra nazionale affronterà alla Kai Tak Arena Ucraina, Belgio, Canada e Cina forti di una classifica generale che al momento le vede terze con 6 vittorie e 2 sconfitte alle spalle di Stati Uniti e Brasile.
Le 14 azzurre per la week 3 di Hong-Kong
Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.
Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.
Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.
Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.
Lo staff tecnico azzurro
C.T.: Julio Velasco
2° Allenatore: Massimo Barbolini
Assistente All.: Juan Manuel Cichello
Preparatore Atletico: Pietro Muneratti
Scoutman: Massimiliano Taglioli
Medico: Monica Fabbri
Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi
Team Manager: Marcello Capucchi
Calendario Pool 8 – Hong-Kong (Cina)
8 luglio
Belgio – Rep. Dominicana ore 5:30
Ucraina – Italia ore 11:00
Cina – Canada ore 14:30
9 luglio
Belgio – Canada ore 11:00
Cina – Ucraina ore 14:30
10 luglio
Ucraina – Rep. Dominicana ore 11:00
Belgio – Italia ore 14:30
11 luglio
Italia – Canada ore 10:30
Cina – Rep. Dominicana ore 14:00
12 luglio
Belgio – Ucraina ore 5:00
Canada – Rep. Dominicana ore 10:30
Italia – Cina ore 14:00