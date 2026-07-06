Europei U 18 Maschili: l'Italia domani sfiderà la Serbia
PORTO SAN GIORGIO (FERMO)-Tutto pronto a Porto San Giorgio e a Cisterna di Latina dove domani si alzerà il sipario sulla diciassettesima edizione dei Campionati Europei Under 18 maschili; manifestazione che si terrà, fino al 18 del mese, nelle città di Porto San Giorgio (FM) e Cisterna di Latina (LT).
La città marchigiana ospiterà la pool I, dov’è inserita l’Italia di Vincenzo Fanizza insieme a Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia e Islanda, più semifinali e finali.
Nel Lazio, invece, andranno in scena tutti i match della pool II che vedranno protagoniste Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda.
Gli azzurrini, che si presenteranno a questo Europeo da vicecampioni in carica, grazie alla medaglia d’argento conquistata nel 2024 a Sofia (Bulgaria), esordiranno domani alle ore 20 al PalaSavelli contro la Serbia. Massari e compagni saranno poi impegnati, sempre alle ore 20, nelle altre sei partite del girone nelle giornate di mercoledì 8, giovedì 9; sabato 11; domenica 12; martedì 14 e mercoledì 15. I ragazzi di Vincenzo Fanizza si trovano nelle Marche dal 28 giugno; data di inizio del collegiale congiunto con la Polonia, svoltosi al Pala Grotta di Grottazzolina, che ha visto disputarsi tra le due formazioni anche tre incontri amichevoli
Questo evento sancirà, dunque, il ritorno di un Campionato Europeo giovanile di pallavolo nella nostra penisola. L’ultima volta che l’Italia aveva ospitato una rassegna continentale, infatti, era stata nel 2024 con l’under 22 femminile in Puglia e più precisamente nelle città di Lecce e Copertino (LE).
Nel corso della mattinata, dopo la consueta preliminary inquiry, verranno resi noti i 14 azzurrini che prenderanno parte al torneo e i roster di tutte le nazionali partecipanti.
Le parole del tecnico Vincenzo Fanizza
« Abbiamo giocato tre partite amichevoli contro la Polonia e le abbiamo perse tutte e tre. Loro sono una squadra molto ben attrezzata sia fisicamente che tecnicamente e proprio per questo abbiamo scelto di averli con noi in questo collegiale. Da queste gare, però, abbiamo sicuramente tratto degli spunti importanti per migliorare. Questo è un gruppo nuovo che non ha ancora disputato manifestazioni internazionali. Abbiamo iniziato a lavorare con questi ragazzi già a gennaio, riconvocandoli all’inizio di giugno. Stanno lavorando insieme da più di tre settimane e stanno dando il massimo. Sono convinto che dimostreremo in campo di aver fatto un buon lavoro. Siamo chiaramente convinti che i nostri avversari siano molto forti. Possiamo citare ad esempio Polonia, Turchia e Serbia; tutte formazioni molto competitive a livello fisico. Noi dobbiamo spingere tutti insieme e cercare di fare bene. Giocare l’Europeo in casa potrà anche permetterci di avere tanta gente a tifare per noi ».
FASE A GIRONI
Pool I, Porto San Giorgio (FM): Italia, Polonia, Slovenia, Finlandia, Grecia, Turchia, Serbia, Islanda.
Pool II, Cisterna di Latina (LT): Francia, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Romania e Olanda.
Il calendario gare dell’Italia al Palasavelli
Pool I:
07/07 ore 20: Italia-Serbia
08/07 ore 20: Italia-Finlandia
09/07 ore 20: Grecia-Italia
11/07 ore 20: Italia-Polonia
12/07 ore 20: Islanda-Italia
14/07 ore 20: Italia-Slovenia
15/07 ore 20: Turchia-Italia
Il calendario gare completo
07/07 - Gara 1
Pool I
Ore 12.30: Polonia - Islanda
Ore 15.00: Finlandia - Turchia
Ore 17.30: Grecia-Slovenia
Ore 20: Italia-Serbia
Pool II
Ore 12.30: Olanda-Romania
Ore 15.00: Francia-Bulgaria
Ore 17.30: Germania-Belgio
Ore 20: Spagna-Repubblica Ceca
08/07 - Gara 2
Pool I
Ore 12.30: Turchia-Grecia
Ore 15.00: Islanda-Serbia
Ore 17.30: Slovenia-Polonia
Ore 20: Italia-Finlandia
Pool II
Ore 12.30: Bulgaria-Germania
Ore 15.00: Romania-Repubblica Ceca
Ore 17.30: Belgio-Olanda
Ore 20: Spagna-Francia
09/07 - Gara 3
Pool I
Ore 12.30: Islanda-Slovenia
Ore 15.00: Polonia-Turchia
Ore 17.30: Finlandia-Serbia
Ore 20: Grecia-Italia
Pool II
Ore 12.30: Romania-Belgio
Ore 15.00: Olanda-Bulgaria
Ore 17.30: Francia-Repubblica Ceca
Ore 20: Germania-Spagna
10/07 – riposo
11/07 - Gara 4
Pool I
Ore 12.30: Serbia-Slovenia
Ore 15.00: Finlandia-Grecia
Ore 17.30: Turchia-Islanda
Ore 20: Italia-Polonia
Pool II
Ore 12.30: Repubblica Ceca-Belgio
Ore 15.00: Francia-Germania
Ore 17.30: Bulgaria-Romania
Ore 20: Spagna-Olanda
12/07 - Gara 5
Pool I
Ore 12.30: Grecia-Serbia
Ore 15.00: Finlandia-Polonia
Ore 17.30: Slovenia-Turchia
Ore 20: Islanda-Italia
Pool II
Ore 12.30: Germania-Repubblica Ceca
Ore 15.00: Francia-Olanda
Ore 17.30: Belgio-Bulgaria
Ore 20: Romania-Spagna
13/07 – riposo
14/07 - Gara 6
Pool I
Ore 12.30: Grecia-Polonia
Ore 15.00: Serbia-Turchia
Ore 17.30: Finlandia-Islanda
Ore 20: Italia-Slovenia
Pool II
Ore 12.30: Germania-Olanda
Ore 15.00: Repubblica Ceca-Bulgaria
Ore 17.30: Francia-Romania
Ore 20: Spagna-Belgio
15/07 - Gara 7
Pool I
Ore 12.30: Finlandia-Slovenia
Ore 15.00: Grecia-Islanda
Ore 17.30: Serbia-Polonia
Ore 20: Turchia-Italia
Pool II
Ore 12.30: Francia-Belgio
Ore 15.00: Germania-Romania
Ore 17.30: Repubblica Ceca-Olanda
Ore 20: Bulgaria-Spagna
16/07 – Riposo
17/07 - Semifinali
Ore 17.00 - 1^ Pool I - 2^ Pool II
Ore 19.30 - 1^ Pool II - 2^ Pool I
18/07 - Finali
Ore 17.00 - Finale 3°-4° posto
Ore 19.30 - Finale 1°-2° posto